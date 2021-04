Algérie: Arkab reçoit le Président de la FNTPGC

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mercredi au siège du ministère (Alger), le Président de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), Hamou Touahria dans le cadre de "la consécration de la communication de proximité permanente" entre les différents établissements du secteur de l'Energie et des Mines.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue en présence du chef de Cabinet du ministère et des membres de la FNTPGC, M. Arkab a souligné le souci de son département d'assurer la stabilité du secteur et de consacrer le communication de proximité, précise un communiqué du ministère.

Lire aussi : Entretien Arkab-directeur exécutif de l'AFREC: renforcer la coopération bilatéral

La FNTPGC fait partie des 32 fédérations du pays, et en est la plus importante avec plus de 170 000 travailleurs affiliés à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et répartis à travers toutes les wilayas du pays.

La FNTPGC joue un rôle important dans la coordination entre les syndicats des établissements relevant des deux secteurs de l'Energie et de l'Industrie, indique le communiqué.