Algérie: Le HCI se lance dans la numérisation de ses publications

Alger — Le Haut conseil islamique (HCI) s'est lancé dans la numérisation de ses publications via des plateformes électroniques à travers l'exploitation d'un portail électronique englobant trois sites, a indiqué, mercredi, un communiqué du Conseil.

Au titre des missions confiées à la direction de la documentation et de l'information du HCI, "la numérisation de toutes les publications du Conseil a été lancée en vue de les mettre à la disposition des chercheurs et du grand public via des plateformes électroniques, sous forme d'un portail électronique regroupant trois sites électroniques, en l'occurrence celui du HCI, de l'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique et du président du Conseil, ajoute le document.

Par ailleurs, "plus de 50 associations nationales culturelles et scientifiques ont eu accès aux différentes publications du Conseil à travers le territoire national, de par la distribution de plus de 20.000 documents et publications, lors des diverses occasions, aux différentes franges sociales".