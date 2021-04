Algérie: Une plateforme numérique pour la commercialisation des viandes et des produits agricoles

ALGER-Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a lancé, mercredi à Alger, une plateforme numérique pour la vente des produits agricoles directement du producteur aux consommateurs, en leur assurant "des produits de qualité à des prix concurrentiels".

Baptisé Elfirma.dz, le site web contient des informations sur 300 points de ventes publics relevant du ministère et 200 points privés et exploitations agricoles disponibles à travers plusieurs wilayas du pays, a expliqué le directeur général de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (Onilev), Mohamed Kharroubi, à l'occasion du lancement de ce sit web.

Pour sa part, le conseiller chargé de la numérisation auprès du ministère, Slim Sahli, a indiqué que la plate-forme permettra au citoyen de localiser, via une carte géographique, les producteurs et les points de vente les plus proches de son domicile, les information les concernant (nom, téléphone, adresses ) ainsi que les produits disponibles sur ces marchés.

Parmi ces produits commercialisés, il a énuméré les fruits et légumes, les viandes rouges, et les viandes blanches ainsi que le lait et les produits laitiers.

Outre la lutte contre la spéculation, cette nouvelle application, opérationnelle toute l'année, permettra de donner plus de visibilité aux agriculteurs et aux producteurs qui souhaiteraient commercialiser leurs produits sans intermédiaires.

Un formulaire électronique a été mis en place de sorte à permettre à n'importe quel opérateur ou producteur d'intégrer la plate-forme selon des conditions définies par les concepteur du site, a-t-il indiqué.