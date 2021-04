Maroc: Ramadan - La vente des machines de jus bat son plein !

Casablanca — Tant dans les magasins d'électroménager qu'au niveau des sites e-commerce, les machines de jus connaissent un engouement grandissant durant cette période du mois sacré de Ramadan.

Comme chaque année, en pareil moment, les promotions sur ces appareils sont légion. Les enseignes et les revendeurs font, en effet, de ce mois béni, où la consommation de jus dans les ménages augmente d'une manière significative, un temps fort commercial et affûtent leurs "armes" pour écouler leurs produits.

Presses agrume, blenders, extracteurs, centrifugeuses... les remises sur ces équipements, "must have" dans tous les foyers, peuvent avoisiner dans certains magasins les 50%. L'objectif étant, pour eux, de profiter de cette période afin d'accroître leurs chiffres d'affaires.

Approchée par la MAP, Manal, responsable du rayon électroménager dans une grande surface à Casablanca, a indiqué qu'il y a toujours un engouement pour les machines de jus à l'approche et durant tout le mois de Ramadan. "Les ventes connaissent un pic de +150% à +200% par rapport aux autres mois de l'année. L'engouement commence avec le dépliant spécial Ramadan, lancé généralement 2 à 3 semaines avant le mois sacré", a-t-elle fait savoir.

Certes, les ventes de l'année dernière ont connu une baisse, vu que l'avènement de Ramadan a coïncidé avec l'état d'urgence sanitaire et le confinement décrétés au Maroc, toutefois, les performances enregistrées, à date d'aujourd'hui, sont plutôt comparables à celles de 2019, nous a confié la responsable.

Et d'ajouter que tenant compte des fermetures des espaces de restauration, la tendance sera vers le home-made comme l'année dernière. "Les consommateurs se dirigeront vers l'achat des machines de jus pour en faire chez eux", déclare-t-elle.

Au sujet des canaux de ventes préférés des clients, Manal a relevé que le plus grand flux est toujours observé au niveau du magasin physique.

Même son de cloche chez Mehdi, commercial dans une enseigne d'électroménager à Casablanca, qui a fait état d'un bond des ventes de ces machines tous types confondus. "Nos ventes de ces appareils sont généralement multipliées par deux durant cette période du Ramadan. Depuis le début des offres de cette année, on constate une dynamique, contrairement à l'année précédente", a dit le commercial d'un air confiant.

Côté prix, le magasin offre des appareils de grande qualité et accessibles à tous les budgets, ainsi que des remises exceptionnelles allant jusqu'à 50%, a-t-il fait observer.

Jus de fruits: Attention à la consommation excessive !

Rien de mieux qu'un verre de jus de fruits frais pour rompre et compenser une journée de jeûne, toutefois plusieurs études scientifiques mettent en garde contre la consommation excessive des jus de fruits. En effet, selon une grande étude américaine réalisée en 2019 sur la base de l'analyse des dossiers médicaux de 13.440 adultes américains, une portion supplémentaire de 0,35 litre de jus de fruits consommée chaque jour peut augmenter le risque de décès de 24%.

Une autre étude, publiée également en 2019 par "The journal of The american Medical Association" sous le titre "les jus de fruits sont-ils aussi malsains que les boissons sucrées?", souligne que "les jus de fruits sont encore largement perçus comme une option plus saine que les boissons sucrées. Cependant, ils contiennent souvent autant de sucre et autant de calories que les boissons sucrées".

"Bien que le sucre contenu dans les jus de fruits est à 100% naturel plutôt qu'additionné, une fois métabolisé, la réponse biologique est essentiellement la même", indiquent les deux auteurs de cette étude, notant que les jus de fruits sont très bénéfiques pour la santé compte tenu de leur richesse en vitamines et minéraux et ne sont pas aussi nocifs que les sodas, mais leur consommation doit être modérée.

L'American Academy of Pediatrics et les Dietary Guidelines for Americans recommandent ainsi une consommation quotidienne maximale de 18 cl de jus de fruits naturels pour les enfants de moins de 6 ans et de 23,5 cl pour les enfants de 7 ans et plus, les adolescents et les adultes.