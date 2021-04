Seychelles: Deux autres îles des Seychelles passent à l'énergie solaire

La Islands Developement Company (IDC) est en bonne voie pour que toutes les îles qu'elle gère aux Seychelles fonctionnent uniquement à l'énergie verte après l'inauguration de parcs solaires sur les îles Astove et Farquhar.

Composée de 342 panneaux solaires en verre, la centrale photovoltaïque d'Astove peut produire 150 KW d'électricité, ce qui couvrira 93% de la consommation électrique de l'île.

À Farquhar, la ferme solaire dispose de 510 panneaux qui donnent une production de 250 KW d'électricité, ce qui signifie que 94% des besoins en électricité de l'île seront produits par l'énergie solaire.

L'entreprise, en charge du développement durable des îles éloignées, gère 14 îles.

Le lancement des deux stations signifie qu'à l'heure actuelle, IDC dispose de trois parcs solaires opérationnels. La première installation solaire a été inaugurée en novembre 2018 sur Alphonse.

Le directeur général d'IDC, Glenny Savy, a annoncé qu'un quatrième parc solaire, beaucoup plus grand, est en construction sur Desroches. Devant être mis en service en juin de cette année, la station aura une capacité de 2,5 mégawatts.

« Avant juin de l'année prochaine, la plupart, sinon toutes les îles gérées par IDC utiliseront l'énergie solaire, ce qui signifie que nous utiliserons 100% d'énergie verte », a déclaré M. Savy.

Avec les parcs solaires de Farquhar et Astove cela "signifie que nous n'avons plus besoin de transporter du diesel depuis Mahé. ... Cela apportera une énorme économie pour ces deux îles. En tant qu'IDC, nous économiserons beaucoup d'argent et en tant que pays, nous n'importerons plus ce carburant et n'auront donc pas besoin de devises », a ajouté M. Savy.

M. Savy a annoncé qu'un quatrième parc solaire, beaucoup plus grand, est en construction sur Desroches. (Gerard Larose, Seychelles Tourism Board) Photo License: CC-BY

Les travaux sur les deux parcs solaires ont débuté en octobre dernier et se sont terminés en avril. L'argent économisé grâce à l'énergie solaire servira à poursuivre le développement des infrastructures sur les îles.

M. Savy a ajouté qu'à part permettre à IDC d'économiser de l'argent, la pollution causée par les machines de production d'électricité n'aura plus lieu.

Les systèmes solaires ramènent également la tranquillité sur les îles, que M. Savy qualifie de « vraiment fantastique ».

L'inauguration des deux fermes solaires a coïncidé avec la visite du président des Seychelles et d'une délégation comprenant des diplomates basés aux Seychelles dans six îles extérieures - Assomption, Aldabra, Alphonse, Astove, Farquhar et Desroches - du 9 au 12 avril.

Le voyage a été organisé comme un geste symbolique d'appréciation pour le soutien continu que les diplomates étrangers et leurs pays respectifs ont apporté aux Seychelles.

Sur le chemin du retour d'Aldabra, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le président Wavel Ramkalawan et sa délégation se sont arrêtés à Astove et à Farquhar pour le lancement officiel des fermes solaires.

Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, qui a également fait le déplacement, a salué le travail effectué par IDC lundi.

"IDC fait un excellent travail dans la gestion des îles et je les félicite pour les développements qu'ils ont réalisés sur ces îles. Assumption en est une qui, selon nous, a des potentiels inexploités", a déclaré M. Radegonde.