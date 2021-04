Maroc: La DG du CIDC salue la dynamique de l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif

Rabat — La directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), Latifa Elbouabdellaoui, a salué, mercredi à Rabat, la dynamique d'action que connaît l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods.

Au cours d'une visite effectuée au siège de l'Agence, Mme Elbouabdellaoui s'est félicitée des réalisations accomplies par cette institution à Al Qods en vertu de ses mission de protection de la ville sainte et de préservation de son patrimoine religieux et culturel, mettant en avant l'importance de cette question pour tous les arabes et les musulmans du monde, indique un communiqué .

La directrice générale du CIDC, un organisme de l'OCI basé à Casablanca, a souligné que la ville d'Al Qods constitue un centre culturel et religieux exceptionnel, indiquant que le CIDC se dit prêt à mettre en œuvre les programmes et projets conjoints pour la promotion numérique des produits commerciaux à Al Qods ou encore le soutien du tourisme familial et religieux.

De son côté, le directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, a relevé la pertinence des propositions présentées par le CIDC dans le cadre de sa vision du programme de coopération dans les domaines d'intérêt commun entre les deux institutions, exprimant la volonté de l'Agence à mettre en œuvre les projets qui seront convenus.

Mme Elbouabdellaoui a par ailleurs, visité une exposition d'arts plastiques organisée dans le hall de l'Agence par des artistes marocains célébrant Al Qdods Acharif, sous le thème "Un point dans le ciel".