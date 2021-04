Algérie: Oran - Cocktail culturel varié pour le mois de Ramadhan et la célébration du mois du patrimoine

Oran — La direction de la culture d'Oran a programmé plusieurs activités culturelles et artistiques à l'occasion du mois de Ramadhan, qui coïncide cette année avec le mois du patrimoine s'étalant du 18 avril au 18 mai prochains, et ce avec la participation d'établissements culturels et le mouvement associatif qui active dans le domaine culturel et artistique au niveau de la wilaya, a-t-on appris mercredi auprès de cette instance.

Ce programme comprend "un cocktail culturel", qui sied avec les deux évènements. Ainsi, les "Arènes d'Oran" à haï "Mohieddine" (ex Eckmhul ) et la place "Tahtaha" abriteront des soirées où la Halqa se mêle à El Goual, à l'initiative de l'association "Santé Sidi El Houari".

L'association "Chabab Wahran" organisera, à la place "El Moudjahid" au centre-ville d'Oran une manifestation dénommée "Bedli kitabek" (échange ton livre), une occasion pour les amateurs du livre d'échanger des titres et participer à la promotion du livre, aujourd'hui sous la domination du numérique.

Par ailleurs, une soirée féminine sur "la poésie patrimoniale et les récits populaires", sera animée par l'association "Rahf" et des soirées littéraires de poètes populaires et de poésie classique à l'actif des associations "El Amel" et "Athar Al Aabirine".

Les participants seront conviés à participer à un concours "El Qari El Moumayaz" (le lecteur qui sort du lot), organisé par la maison de la culture "Zeddour Brahim Belkacem" qui donnera un rendez-vous pour la cérémonie de clôture pour récompenser les lauréats.

Il sera organisé à l'occasion de la célébration de la journée de la science, de même que durant les soirées ramadhanesques et le mois du patrimoine, des soirées d'El Inchad avec la participation d'associations, ainsi que des conférences traitant du "Patrimoine immatériel", "le rôle pionnier des musées pour la préservation du patrimoine matériel" et "Vers une génération qui pratique la valise muséale".

A l'occasion du mois du patrimoine, qui débutera le 18 avril prochain, l'antenne d'Oran de l'Office national de l'exploitation et de gestion des biens culturels protégés a pris l'initiative d'organiser un Iftar collectif, qui aura lieu au palais du Bey, de même que la programmation d'activités pour faire connaitre les vestiges et les monuments historiques et les savants de la région à travers les réseaux sociaux, dans le cadre de l'animation culturelle et la promotion touristique de ces sites.

Le cinéma sera marqué par un panorama du film du patrimoine et la projection de films algériens et autres du cinéma américains à la Cinémathèque, alors que les amateurs du 4ème art seront au rendez-vous avec la représentation théâtrale prévue au théâtre régional "Abdelkader Alloula" chaque jeudi et samedi.