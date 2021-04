Mauritanie: Signature d'un accord de partenariat entre le ministère de l'Environnement et la Somagaz pour préserver le couvert végétal

Nouakchott — Le Secrétaire général du Ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Abdoul Mamadou Barry, a signé, mercredi, à Nouakchott, un accord de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Mes priorités - élargi » du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, notamment en son cinquième axe relatif à la préservation de l'environnement et à la création d'opportunités d'emploi en milieu rural.

L'accord vise à fournir vingt mille (20 000) bonbonnes de gaz butane aux populations les plus vulnérables dans les zones où les ressources forestières sont surexploitées.

L'accord vise également à promouvoir les énergies alternatives à l'usage des combustibles forestiers, afin de réduire la dégradation des ressources agricoles pastorales des forêts.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du Ministère de l'Environnement et du Développement durable a précisé que cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du cinquième axe du programme « Mes priorités - élargi » du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, afin de préserver la végétation dégradée en raison de l'exploitation excessive de nos ressources naturelles.

Il a appelé la population bénéficiaire de ce projet à respecter les objectifs spécifiques et à faciliter le travail des équipes techniques qui superviseront cette opération afin de s'assurer que les segments à faible revenu en sont les bénéficiaires.

Le directeur général de la Société mauritanienne de gaz (Somagaz) a, pour sa part, insisté sur l'importance de la préservation de la végétation pour son rôle central dans le processus de développement et la création d'un équilibre naturel, ajoutant que ce partenariat incarne la coopération idéale entre les organismes publics.

Il a fait part de la disposition de sa société à faire le nécessaire pour la mise en œuvre de cet accord conformément aux obligations contractuelles.

Dans une déclaration à l'Agence mauritanienne d'information, le directeur de la protection et de la restauration des espèces et des milieux, au Ministère de l'environnement et du développement durable, M. Ethmane Ould Boubacar, a, quant à lui, affirmé qu'en vertu de cet accord, signé aujourd'hui entre le ministère et la Somagaz, des bonbonnes de gaz butane seront distribuées à grande échelle et gratuitement aux populations les plus vulnérables dans les zones les plus exposées à la coupe aveugle de végétation à des fins domestiques.

Il a relevé que l'accord reflète la volonté de l'État à fournir des alternatives au charbon de bois afin d'alléger la pression de la population locale sur la végétation.

La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée en présence du conseiller juridique du Ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Ahmed Ould Zein, et la conseillère en charge de la communication, Mme Toutou Mint Bouka