Afrique: Près de 355,000 doses de vaccin contre la Covid-19 expédiées par l'intermédiaire du mécanisme COVAX sont arrivées au Niger

communiqué de presse

Niamey (Niger)le — Près de 355,000 doses de vaccins contre la COVID-19, expédiées par l'intermédiaire du mécanisme COVAX sont arrivées le 14 avril 2021 à Niamey, au Niger. Cette livraison fait partie d'une première vague qui se poursuivra dans les semaines à venir. A terme, un total de 1.596.000 doses est attendu dans le pays.

Les doses de vaccins ont été réceptionnées à l'aéroport international de Niamey par le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara, au côté des membres du mécanisme COVAX, que sont GAVI, CEPI, OMS et UNICEF, ainsi que l'Ambassadeur de l'Union Européenne et les Ambassadeurs de ses pays membres, l'Ambassadeur des Etats-Unis, l'Ambassadeur du Royaume-Uni, la Représentante de la Banque mondiale dont les financements ont permis la fabrication, le transport et la distribution du vaccin ou soutiendront la mise en œuvre de la campagne de vaccination au Niger.

"Le Gouvernement du Niger a hissé au premier rang de ses priorités la commande de ces vaccins, dans le but de protéger sa population, dans un contexte mondial où la pandémie continue de faire des ravages. Ces premières doses de vaccins cibleront en premier lieu les agents de première ligne comme les soignants, les enseignants et les personnes qui encourent le plus grand risque de contracter la maladie" a déclaré Dr Illiassou Idi Mainassara, Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

Avec l'appui de ses partenaires, notamment GAVI, l'OMS, la Banque mondiale, l'USAID et l'UNICEF, le Ministère de la Santé procédera à la formation du personnel de santé pour mener à bien la campagne de vaccination.

"Si les vaccins sont importants, le respect des gestes barrières - y compris le lavage des mains et le port du masque et la distanciation physique restent le meilleur moyen d'endiguer la progression de la pandémie", a rappelé Dr Illiassou Idi Mainassara, Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

Le COVAX est co-dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l'OMS. Il vise à fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins ayant reçu l'autorisation d'utilisation urgente (EUL) de l'OMS d'ici à la fin de l'année 2021.

Citations des partenaires et donateurs

Louise Aubin, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Niger : "Reconnaissons que nous vivons aujourd'hui un moment très particulier car nous venons de franchir une étape importante dans la lutte menée contre la Covid-19 au Niger. C'est le lieu pour moi d'adresser mes vifs remerciements au gouvernement nigérien pour les efforts déployés en vue d'accélérer la réception des premiers lots de vaccins COVAX, afin de protéger les populations les plus à risque de la COVID-19.

Le Système des Nations Unies s'est engagé avec d'autres partenaires, à soutenir l'organisation des campagnes de vaccination jusqu'à l'obtention d'une immunité collective. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, le Mécanisme COVAX commencera à créer un plus grand équilibre à l'échelle mondiale dans l'accès aux vaccins à travers un déploiement proportionnel aux besoins réels."

Dr. Denisa-Elena IONETE, Ambassadeur de l'Union européenne au Niger : "L'arrivée de ces premières doses de vaccins à travers le mécanisme COVAX, témoigne de la solidarité internationale dans lutte contre la pandémie COVID-19. Si le vaccin est disponible aujourd'hui, c'est parce que les partenaires se sont mobilisés pour appuyer la recherche et développement du vaccin dès le début de la pandémie, il y a une année de cela, et maintenant financent la mise à disposition de 3 milliards de doses de vaccin pour 20% de la population des 92 pays à faible et moyen revenu, dont le Niger.

Cette collaboration mondiale est soutenue par la Team Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, ses Etats membres et la Banque Européenne d'Investissement réunis, qui contribuent à cette initiative avec plus de 2,2 milliards d'euros. Par ailleurs, la Team Europe contribue également à des initiatives globales de renforcement des systèmes de santé dans ces pays via notamment le financement de l'Alliance du vaccin GAVI et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et également via le financement de projets et programmes dans le secteur de la Santé."

SEM Eric P. Whitaker, Ambassadeur des Etats-Unis au Niger : "Le gouvernement américain a injecté 2 milliards de dollars dans cet effort mondial et prévoit d'en ajouter 2 milliards de plus. Soutenir les efforts du Niger dans la lutte contre le COVID-19 par l'intermédiaire de la facilité COVAX témoigne de notre coopération et notre partenariat de longue date en matière de santé publique avec le Niger, que nous avons bâtis sur plus de 60 ans. Vaincre la pandémie est un défi mondial, et les États-Unis travaillent à la fois au pays et à l'étranger pour arrêter la propagation de la maladie."

SE Mme Catherine Inglehearn, Ambassadeur du Royaume Uni : "Personne n'est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité. Le Royaume-Uni est clair que l'action internationale concertée est le seul moyen de mettre fin à la pandémie. C'est pourquoi nous soutenons l'engagement de COVAX sur le marché anticipé (AMC) avec un financement de £548 millions, afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent être protégées du COVID-19, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables, y compris celles des zones difficiles d'accès. C'est pourquoi nous avons soutenu le développement du vaccine AstraZeneca, des traitements et tests médicaux, et leur distribution dans les pays en voie de développement avec un financement supplémentaire de £829 millions. D'ailleurs nous contribuons au financement de l'Alliance du vaccine GAVI et du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes fiers de voir l'impact positif de ces programmes au Niger."

Joelle Dehasse, Représentante de la Banque mondiale : "L'arrivée de ce nouveau lot de vaccins contre la COVID-19 grâce à l'initiative COVAX est une excellente nouvelle pour le Niger. Le déploiement de ces vaccins va assurer une meilleure protection des groupes vulnérables, renforcer la résilience du pays face à la pandémie et relancer plus rapidement l'activité économique. Dans ce contexte, le financement de la Banque mondiale permettra au gouvernement de distribuer les vaccins et renforcer les systèmes de vaccination."

Dr Blanche Anya, Représentante de l'OMS au Niger : "Ces doses de vaccins qui arrivent chez nous au Niger à travers le Mécanisme COVAX visent à vacciner la frange la plus à risque, i.e, les agents de santé, les FDS, les personnes âgées de plus de 60 ans. Cela représente 20% de la population du pays. Ça sera un grand pas de franchi quand nous aurons fini de vacciner ces personnes. Mais il nous faudra aller au-delà pour vacciner le reste de la population. En attendant cette échéance, j'encourage chacun d'entre nous à continuer d'observer les gestes barrières"

M. Aboubacry Tall, Représentant a.i. de l'UNICEF au Niger : "La seule façon de vaincre la pandémie est de s'assurer que la vaccination est accessible à tous. Pour que chaque soignant, chaque enseignant et chaque travailleur social offrant des services essentiels aux enfants puissent être vaccinés le plus vite possible. Parce que nous ne pouvons laisser la bataille contre une seule maladie nous faire perdre du terrain dans notre combat contre les autres maladies. Nous sommes ensemble. Et c'est ainsi que nous gagnerons."