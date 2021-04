Sénégal: FNUAP - FassE Émergent, un projet innovateur, un modèle d'intégration sur orbite en marge du lancement d'un ouvrage de haute facture de Mabingué NGOM

Mabingué NGOM en discussion avec des participants lors du lancement de l'ouvrage académique

La commune de Fass Gueule Tapée Colobane est située au cœur de Dakar, la capitale sénégalaise. Elle compte plus de 60 000 habitants dont 68,5% sont composés de jeunes ayant moins de 35ans. La commune à première vue détient tous les atouts d'une commune développée, mais la réalité est tout autre. La commune connait un rythme de croissance démographique élevé avec une promiscuité intense de 24123 habitants au km2. Sur le plan de l'éducation, on note un fort taux d'abandon scolaire surtout chez les filles. Le service offert dans le domaine de la santé demeure limité face à la demande croissante de la population.

Une agglomération contrastée

La commune de Gueule Tapée Fass Colobane est également un pôle de pauvreté et de chômage en plein milieu de quartier riche avec un niveau de sous emplois élevé des jeunes. Ces derniers s'adonnent à des activités précaires, mal rémunérées dans le secteur informel. Cette situation économique alimente l'insécurité, comme conséquence de la délinquance juvénile.

Autant de facteurs qui ont amené le Représentant régional de l'UNFPA, Monsieur Mabingué Ngom et le maire de ladite commune, Monsieur Ousmane Ndoye à mutualiser leurs efforts pour lancer en février 2018 le projet pilote pour opérationnaliser la Capture du Dividende Démographique en milieu urbain à travers le projet FassE Émergent.

«L'initiative qui consiste à faire venir à Fasse, les services dont les fassois ont besoin. De construire des partenariats, faire venir les partenaires qui ont des compétences, des ressources, mais également qui ont l'ambition de contribuer à l'émergence de ce pays qu'est le Sénégal. Aujourd'hui, je suis très content de l'avancement des travaux », déclare Mabingué Ngom.

Livraison prochaine du Centre de Santé

Le Centre de Santé en construction sera livré dans les trois prochains mois, et cela permettra de désengorger les autres structures sanitaires.

Le projet FassE Émergent est exécuté dans une commune urbaine populaire qui présente encore certains des traits des pays de l'Afrique au Sud du Sahara en matière de transition démographique. La baisse de la mortalité infantile qui y est observée n'a pas encore conduit à une baisse conséquente de la fécondité. Le nombre moyen d'enfants par femme est encore élevé (5,4 enfants par femme contre une moyenne mondiale de 2,5) et fait que l'Afrique a un taux de croissance démographique encore deux fois plus élevé que la moyenne mondiale.

Le projet FassE Émergent traduit sur un plan local cette prise de conscience en phase avec la recommandation faite en 2015 par l'Union africaine (UA) et la Commission économique pour l'Afrique (CEA) en faveur de l'intégration de la dimension démographiques dans tous les programmes de développement et au renforcement du lien entre croissance démographique et progrès économique à travers la promotion d'un développement inclusif.

Fort opportunément, le projet FassE fait des femmes, des adolescents et des jeunes les agents du changement à opérer, le moteur de cette croissance économique, le vecteur de la solidarité intra et intergénérationnelle, l'aiguillon du renforcement des institutions et de l'efficacité des services publics.