Cote d'Ivoire: Décès de Cheick Aïma Mamadou Traoré - Le communiqué de "Le Médiateur de la République"

Le Très-Haut a rappelé à lui, le Cheick Aîma Mamadou TRAORE, président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des affaires islamiques (COSIM), en ce premier jour béni du mois de Ramadan.

Mon cœur est lourd de tristesse car le Cheick Aîma Mamadou TRAORE était un frère et mon imam.

En cette douloureuse circonstance, j'adresse mes sincères condoléances et celles de l'institution du Médiateur de la République à toute la communauté musulmane, aux membres du COSIM et à sa famille biologique qui viennent de perdre, un grand homme de foi, un guide, un frère et un parent.

Nous sommes tristes, nos cœurs sont meurtris mais nous sommes des croyants. Et à ce titre, nous devons nous dire qu'il a plu à Dieu de le rappeler auprès de lui en ce mois très béni de Ramadan comme il l'a fait pour le Cheick Aîma Boikary Fofana, décédé, le 24ème jour du mois de Ramadan de l'année dernière.

Que le Tout-Puissant l'accueille dans Son Paradis et fortifie sa famille ainsi que toute la Communauté musulmane pour qu'elle surmonte, dans la prière et le recueillement, cette pénible et douloureuse épreuve.

Fait à Abidjan, le 13 Avril 2021. Adama TOUNGARA

Médiateur de la République