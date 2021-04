Congo-Kinshasa: EPST - La Cénco rejette les allégations envers des écoles fonctionnant avec des faux arrêtés

Pour les évêques catholiques, par la bouche du secrétaire général de leur structure, abbé Donatien Nshole, il s'agit des écoles qui fonctionnent normalement, contrôlées et présentent même des candidats aux épreuves de fin de cycle.

Le secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo (Cénco), l'abbé Donatien Nshole, a réfuté, à l'occasion de la conférence de presse organisée le 14 avril à Kinshasa, les allégations portées par le secrétaire général de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) faisant état de la détention par l'Eglise catholique des écoles fonctionnant avec des faux arrêtés ministériels.

Contrairement à ces allégations, la Cénco indique que parmi ces établissements scolaires répertoriés comme détenant des faux arrêtés, plusieurs d'entre eux seraient des très anciennes écoles créées depuis la deuxième République et même depuis l'époque coloniale. L'abbé Nshole cite, à titre d'illustration, les écoles Kabisoko et Kitamulikwa, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu; l'Ep Munandji au Lomami; l'Ep Kiniati à Masimanimba, au Kwilu, et autres.

Des écoles fonctionnant normalement

Pour le secrétaire général de la Cénco, ces écoles fonctionnent normalement. Elles sont contrôlées et présentent même des candidats aux épreuves de fin de cycle. Et de noter que l'annonce de cette mesure a affecté plus de six mille enseignants des écoles concernées. « Il ne s'agit pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du Secope chaque année. Elles présentent des élèves aux épreuves de fin de cycle », a indiqué l'abbé Donatien Nshole.

Relevant l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondie pour lequel il faudra consacrer du temps, pour établir la responsabilité de ces faux arrêtés, mais aussi la nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer le fichier du personnel, la Cénco exhorte les autorités compétentes, qu'en attendant la finalisation de ce travail, de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paie les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité. Dans une correspondance récemment adressée à la coordination des écoles catholiques, rappelle-t-on, le secrétaire général de l'EPST a annoncé la désactivation des listes des paies de plus de six cents écoles conventionnées catholiques.