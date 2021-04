Congo-Kinshasa: Partenariat RDC-USA - Lancement du projet « Elimu ni jibu ya USAID » pour améliorer l'éducation de plus de 200.000 jeunes

Pour une durée de cinq ans et doté de 38 millions USD, le nouveau projet « Elimu ni jibu ya USAID » que viennent de lancer les Etats-Unis, en partenariat avec le gouvernement de la RDC, permettra d'améliorer l'éducation de plus de 200.000 jeunes, tant scolarisés que non scolarisés, et de soutenir plus de 6.000 enseignants et éducateurs.

Il vise essentiellement à soutenir l'éducation dans les situations d'urgence au Nord et au Sud-Kivu ainsi qu'en Ituri. Globalement, « Elimu ni jibu ya USAID » appuie le gouvernement de la RDC dans ses efforts visant à répondre aux besoins interdépendants d'apprentissage et de développement des enfants. Le projet contribuera à développer les compétences d'apprentissage académiques et socio-émotionnelles, à améliorer les relations de soutien saines et les routines stables, et à soutenir les communautés.

Date : Le 14 Avril 2021

Sujet : Le gouvernement américain lance le projet « Elimu ni jibu ya USAID »

Bukavu -- Aujourd'hui, les Etats-Unis, en partenariat avec le gouvernement de la RDC, ont lancé le nouveau projet « Elimu ni jibu ya USAID » visant à soutenir l'éducation dans les situations d'urgence au Nord et au Sud-Kivu ainsi qu'en Ituri. Grâce à l'USAID, ce projet, d'une durée de cinq ans et doté de $38 millions, permettra d'améliorer l'éducation de plus de 200.000 jeunes, tant scolarisés que non scolarisés, et de soutenir plus de 6.000 enseignants et éducateurs.

Dans son allocution, l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC, Mike Hammer, a déclaré : « L'éducation joue un rôle fondamental dans le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les Etats-Unis et la RDC. L'éducation devrait permettre à tous les Congolais de participer pleinement à la vie culturelle, économique, politique et sociale de leur pays... Je suis convaincu que - grâce à une collaboration sincère et efficace - nous continuerons à améliorer l'éducation afin d'offrir à tous les enfants congolais une éducation fiable, stable et de qualité. »

« Elimu ni jibu ya USAID » appuie le gouvernement de la RDC dans ses efforts visant à répondre aux besoins interdépendants d'apprentissage et de développement des enfants. Le projet contribuera à développer les compétences d'apprentissage académiques et socio-émotionnelles, à améliorer les relations de soutien saines et les routines stables, et à soutenir les communautés. Il fournira des services d'éducation en réponse aux crises, s'assurera que les enseignants reçoivent la formation requise leur permettant de travailler dans des contextes d'urgence, et utilisera des méthodes innovantes telles que l'instruction radiophonique interactive, les cours à domicile, et le soutien des enseignants par téléphone portable pour augmenter l'accès à l'apprentissage.

Enfin, au sein des communautés, le projet promouvra la sécurité et le bien-être sur le plan physique, social et émotionnel de tous les élèves, réduira les abus sexuels ainsi que les violences basées sur le genre, et encouragera l'action collective pour faire face aux facteurs de violences. Le projet « Elimu ni jibu ya USAID » est rendu possible grâce au soutien du peuple américain à travers l'USAID. Pour en savoir plus, visitez https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo