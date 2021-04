Cote d'Ivoire: 6e édition des journées récréatives des femmes musulmanes - La région des Lagunes s'offre le plus de trophées

La 6e édition des Journées récréatives des femmes musulmanes (Jrfm) a refermé ses portes le 05 avril au groupe scolaire confessionnel Hinnêh d'Abobo-Biabou.

Placée sous le parrainage de la conseillère consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et présidente des femmes de la cité Bnetd, Comara Mariam épouse Traoré, cette activité initiée par la section féminine nationale de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire (Ajmci) a réuni 140 participantes dont 83 femmes et 132 colons issus de 11 régions du pays autour du thème central « Femme musulmane, actrice de paix, de cohésion sociale et de développement ».

La présidente nationale de la section féminine de l'Ajmci, Mme Kouakou épouse Cissé Aminata, a saisi cette opportunité pour saluer les différentes délégations et surtout la marraine qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette édition. Ces journées ont été pour elle un moment de partage d'expériences et de convivialité. Elle a encouragé les différentes régions présentes à se mettre au travail pour rehausser l'image de l'islam et demander aux autres régions absentes de fournir des efforts pour participer aux regroupements nationaux.

Au programme de ces journées, des formations sur des thématiques telles que: comment trouver le financement pour développer son entreprise ou son projet, comment réussir un entretien d'embauche et décrocher un emploi, le lavage mortuaire et les conflits conjugaux, quelles solutions.

A la suite de ces formations, les différentes régions se sont affrontées dans des disciplines sportives et culturelles dont le hand-ball, le sprint, le saut en longueur, le théâtre, le jeu de calebasse, la poésie et les chants. A cette étape, la région des Lagunes a remporté le plus de trophées.

Une visite guidée a eu lieu à la maternité de la formation sanitaire urbaine et communautaire d'Abobo-Biabou pour faire des dons aux différentes mamans qui ont donné naissance à des bébés.