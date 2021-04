Cote d'Ivoire: Assainissement et Salubrité - Bouaké Fofana visite les structures sous tutelle

Après avoir officiellement pris fonction le vendredi 9 avril, le ministre entrant de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass), Bouaké Fofana, a effectué, mardi, une visite guidée des structures sous tutelle. Il s'est, tour à tour, rendu dans les locaux de l'Office national de l'assainissement et du drainage (Onad), de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), de la Direction générale de l'assainissement et de la salubrité (Dgas) et de l'Unité de gestion du projet bassin versant du Gourou, tous à Cocody.

A toutes les étapes, le nouveau ministre a eu droit à un accueil chaleureux et convivial. Il a eu des échanges avec les premiers responsables des entités visitées. Bouaké Fofana a exprimé ses attentes à ses différents collaborateurs. Attentes qui, selon lui, ne sont que l'émanation de la mission qui lui a été confiée par le Président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre, Patrick Achi.

« Le Chef de l'État a été très clair. Il nous a instruit de nous attaquer très rapidement à nos missions. Et le Premier ministre a également indiqué que ce gouvernement est une équipe de mission et de combat. Je viens donc m'enquérir des réalités des agences opérationnelles, comprendre les problématiques et vous assurer de ma disponibilité », a-t-il répété à ses hôtes.

A propos de la saison des pluies et des précipitations attendues, Bouaké Fofana a fait savoir que la priorité des priorités c'est de juguler les inondations. « Je suis satisfait de ce que j'ai vu et entendu. On a une stratégie et une feuille de route. Mon rôle, c'est d'activer les autres membres du gouvernement afin qu'un Comité interministériel soit mis en place », a-t-il indiqué.

En ce qui concerne le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou et des préoccupations soulevées par son responsable, Antoine Gougou, le ministre a rassuré que des dispositions urgentes seront prises pour une meilleure exécution du projet.