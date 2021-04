Madagascar: Mode - Pok pok lorgne sur l'international

Pok Pok, une marque authentique de sacs en matières végétales made in Madagascar.

Le Made in Madagascar est une signature encore discrète sur la scène internationale de la mode.

Pour Pok Pok, cette année 2021 est celle de l'élargissement des horizons. Concrètement, la marque vient de lancer son e-shop à l'international. La signature d'une nouvelle page de son histoire à l'âme voyageuse. Aujourd'hui, sa nouvelle collection met davantage la Femme en lumière. L'idée est de la faire briller par sa dignité, sa résilience, et rendre hommage aux Reines qui ont façonné la Grande Île.

Essentiel. Les créations de Pok Pok ramènent à l'essentiel, les détails sont aussi précis que précieux. Chaque création est pensée pour que le design allie tradition et modernité avec un soin particulier aux détails. Des froufrous pour le mouvement, des poches en cuir, des doublures amovibles. Des formats adaptés à toutes les vies et les envies, des pièces qui savent se rendre indispensables. Chaque pièce naît d'une synergie minutieuse entre artisans, teinturiers, et s'insèrent dans une démarche honnête et responsable. D'après Andrianina Randriamifidimanana, co-fondatrice de Pok Pok, « c'est un travail qui a nécessité un an et demi de préparation, et je tiens à souligner fièrement que nous nous sommes entourées entièrement de Malgaches pour construire ce projet. Nous croyons que Pok Pok est l'expression singulière de notre éblouissante culture qui prend vie et sens lorsqu'elle est partagée au monde. Que chaque personne est unique et mérite d'être considérée à sa juste valeur. Que de la simplicité naît l'authenticité. Que magnifier l'héritage est la plus belle façon de bâtir l'avenir. »

Genèse. Pour l'histoire, Pok Pok trouve sa genèse en 2012. Sous l'impulsion de Andrianina et Fitia Randriamifidimanana, avec l'ambition de faire rayonner ce précieux héritage ancestral du savoir-faire artisanal de Madagascar et aussi l'envie d'écrire une histoire, libre et moderne. Portée par un désir poignant d'aventures singulières et de poésie, naît alors cette marque authentique de sacs en matières végétales. Pok Pok fait partie de cette nouvelle génération de créateurs, ambassadeurs du pays en proposant des pièces entièrement fait-main alliant techniques traditionnelles et créations contemporaines. Un travail qui vient porter la marque dans l'air du temps tout en respectant ses racines.