Madagascar: Football - Pro League - Un week-end explosif sur tous les stades

On verra des Fosa affamés pour ce dimanche au stade Alexandre Rabemananjara

Le week-end s'annonce très prometteur pour Orange Pro League qui, une fois n'est pas coutume, occupe tous les stades aux quatre coins de l'île, faisant ainsi fi des barrières sanitaires érigées sur nos routes nationales.

Ainsi, on aura droit à de somptueuses batailles comme ce Fosa-Elgeco Plus à Mahajanga. Deux clubs nettement en retard et qui s'exposent à un retour de Tia Kitra qui reste intraitable dans son antre à Barikadimy où il reçoit, ce dimanche, le Five FC.

On citera aussi ce duel attendu entre JET Kintana et le COSFA de Berajo à Vontovorona. Il y aura également ce match à ne pas perdre de la CNaPS Sport Disciples FC face à l'Ajesaia. Ce dernier est déjà qualifié pour le play off mais cela ne signifie pas qu'il va lâcher prise. Une chose est certaine, ce sera un coup à jouer pour la CSDFC de Rija Rasoanaivo et sa bande car ils savent qu'un match nul suffirait pour se mettre à l'abri d'une combine de dernière minute entre Zanakala et le 3FB.

Bref, il y aura de l'orage dans l'air et c'est un tout peu dommage que le public ne puisse pas y assister.

En attendant, voici le calendrier de ce week-end d'exception.

Samedi 17 avril

Stadium Elgeco Plus

14h30 : CS Disciples FC contre Ajesaia

Stade Ampasambazaha

14h30 : Zanakala contre 3FB Toliara

Dimanche 18 avril

Stade Rabemananjara

14h30 : Fosa Juniors contre Elgeco Plus

Complexe CNaPS Vontovorona

14h30 : COSFA contre JET Kintana

Stadium Barikadimy

14h30 : Tia Kitra contre Five FC

Stade Ampasambazaha

14h30 ; FCA Ilakaka contre AS Adema.