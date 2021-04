Madagascar: The Revery - Le premier extrait de l'EP « All in Nofy » disponible

Le jeune groupe de rock indépendant The Revery vient de sortir son tout premier clip sur la chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Il s'agit de la vidéo du titre « Very Fanahy » qui est tiré de leur EP « All in Nofy », actuellement en préparation.

Le son semble correspondre au style revendiqué par le groupe qui n'est autre que l'indie pop. Le clip réalisé par Luc Raharijaona met en scène une jeune fille menant une vie terne et monotone. Ce qui s'aligne sur les paroles de la chanson où il est question de la descente aux enfers d'une « Very Fanahy ».

Musicalement, le style minimaliste n'est pas nouveau, déjà vu chez d'autres jeunes groupes du même calibre nourris aux musiques indépendantes populaires sur YouTube : des Fazerdaze, Daughter, etc. La retenue du chanteur du début jusqu'à la fin de la chanson, les guitares lancinantes, et la structure couplet-refrain-couplet-refrain ne sont pas en faveur de la dynamique générale, mais cela semble être en adéquation avec l'atmosphère que le groupe souhaite transmettre dans ce titre dont la thématique principale est la dépression. Rappelons que The Revery a déjà à son compte plusieurs scènes à Antananarivo. Il va certainement retrouver son public dès que la situation le permettra, pour défendre son « All in Nofy ».