Madagascar: Union Africaine de Judo - Siteny reçoit le soutien de tous bords

Siteny Randrianasoloniaiko entouré des autres présidents de fédération de l'Afrique Australe.

A un mois de l'élection au sein de l'Union Africaine de Judo (UAJ) prévue le 18 mai au Maroc, la campagne électorale et les tractations vont bon train pour le candidat, Siteny Randrianasoloniaiko. Il sillonne le continent, du Nord au Sud, d'Est en Ouest, sans oublier l'Afrique Centrale. Les membres du comité directeur sont déjà constitués et l'équipe est très hétérogène représentant les différentes zones et groupes de langues du continent. Après le Sénégal, l'Egypte, la République du Congo ont aussi officialisé leur soutien au candidat Siteny Randrianasoloniaiko.

Une réunion consultative s'est tenue les 9 et 10 avril à Dakar menée par Siteny Randrianasoloniaiko et son équipe dans le cadre de la présentation de leur programme de développement du judo en Afrique. Initialement prévue pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, la réunion a vu la participation des pays du Maghreb, d'Afrique centrale et Australe.

En tout, 26 pays ont répondu présent à la réunion. Avant cela, Siteny a déjà rencontré les présidents de fédération de judo des pays de l'Afrique orientale à Nairobi les 27 et 28 mars derniers. Le plan stratégique de développement quadriennal 2021-2024 a été mis en place au cours de ces différentes réunions en concertation avec les fédérations nationales, ce pour lancer le judo africain sur les rails du développement.