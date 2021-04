Madagascar: Amoron'i Mania - Un développement handicapé par son isolement historique

Alors qu'avec la mise en place des gouverneurs, chaque région est appelée à se développer. Un des points qui est souvent mentionné et non le moindre, la région d'Amoron'i Mania est handicapée par son isolement historique quant à son développement, souvent paradoxal, étant traversé par une des voies routières nationales les plus fréquentées et les plus anciennes à savoir la RN 7. La voie ferrée s'arrête dans le Vakinankaratra au nord, au sud dans la Haute Matsiatra. La voie maritime n'est accessible que par la RN 35 reliant Ambositra à Morondava via Malaimbandy, route difficilement praticable. L'énergie hydroélectrique s'arrête dans le Vakinankaratra.

La quasi absence des réseaux téléphoniques fluides vers les zones intérieures et ses périphéries, comme Ambatofinandrahana, Fandriana et Manandriana handicape la région.

Documents

Pour faire face à son isolement, la région d'Amoron'i Mania se dote des documents cadres de références, disponibles à la demande pour enclencher un processus de développement durable de façon éclairée.

Photo: « Plus de 75% des routes sont en piteux état dans la région ». (photo Anastase)