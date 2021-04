Madagascar: Concert - Mista et Bôska chanteront en ligne

La prestation de Mista et Bôska, un duo de rap tananarivien, se tiendra en ligne le 24 avril à partir de 20 heures. Décidément, les deux lascars ne comptent pas se laisser faire par cette pandémie.

De plus, ils ont osé sortir un album, un risque, en 2020 intitulé « Kômando ». Bon gré mal gré, la promotion continue donc. Le duo se distingue par une musique incisive, avec une lecture sociale sans complexe. Comme dans « Kokorakaka », il dézingue les quadras et plus, qui s'entichent encore de filles de joie ou de jeunettes intéressées et qui oublient leurs obligations envers leur famille.

Depuis toujours, Mista et Bôska ont prôné un rap au ras du sol. Le duo s'est révélé dans un réalisme, où pour le rendre plus accrocheur, il le mélange avec l'humour. De toute évidence, la musique urbaine, comprenant le rap et le rock, reste la plus active sur les réseaux sociaux en ces temps difficiles.