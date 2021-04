Maroc: Carol Moseley Braun exprime son admiration pour les potentialités de Dakhla

Membre du parti démocrate américain et ex-diplomate et parlementaire, Carol Moseley Braun, en visite au Maroc, a exprimé jeudi son admiration pour la qualité desinfrastructures et les potentialités dont regorge la perle du Sud.

En visite d'une journée à Dakhla surinvitation de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), elle s'est dit impressionnée par le développement socioéconomique et le potentiel énorme dont dispose la région de Dakhla-Oued Eddahab. Pour sa part, Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique de l'USFP, a indiqué que cette visite sur demande de Carol Moseley Braun a pour but de constater de visu la dynamique de développement socioéconomique à Dakhla.

Carol Moseley Braun est "une ambassadrice non officielle" qui va relater tout ce qu'elle a constaté à Dakhla, a-t-il poursuivi, rappelant qu'elle estmembre du parti démocrate américain. De même, il a fait savoir que ce déplacement est de nature à raffermir davantage les liens entre l'USFP et le parti démocrate américain, au service de la première cause nationale, à savoir la question de notre intégrité territoriale, ajoutant que les deux partis partagent plusieurs valeurs communes.

Lors de cette visite,Carol Moseley Braun a visité les locaux du futur consulat général US à Dakhla, le petit musée du Maroc saharien, le complexe de l'artisanat et le port. Carol Moseley Braun, née à Chicago dans l'Illinois (Etats-Unis), est la première femme afro-américaine à être élue au Sénat desEtats-Unis.Elle a été nommée ambassadrice des Etats-Unis en Nouvelle-Zélande et également détachée aux Samoa en 1999.