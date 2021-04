Ile Maurice: Consultations pré-budgétaires - L'amélioration de la condition des pêcheurs discutée

communiqué de presse

Les conditions des pêcheurs à Maurice ont été au centre des discussions de la dixième séance de consultations pré-budgétaires 2021/2022, cet après-midi, à Port-Louis.

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a ainsi pu entendre les diverses propositions des pêcheurs en prévision du budget 2021/2022. Le but de ces consultations est de promouvoir un dialogue social entre les principaux partenaires pour assurer une meilleure planification du budget.

Les propositions émises par les pêcheurs comprennent: l'achat de deux navires de pêche industrielle qui seront utilisés pour la pêche à la traîne ainsi que pour la pêche aux bancs ; la rénovation et la réfection de la Maison des Pêcheurs de Tamarin afin qu'elle puisse être utilisée comme une unité de traitement de poisson; des aides financières à court terme à hauteur de deux millions de roupies; la radiation des prêts des pêcheurs contractés en l'an 2000 avec référence AF à la Banque de développement de Maurice; une académie de pêche afin que les pêcheurs et les bateliers soient professionnellement formés à la pêche en haute mer; et un plan de retraite anticipée pour les pêcheurs de plus de 60 ans.

Les organisations représentées à la rencontre étaient: Syndicat des Pêcheurs, Association des Pêcheurs de Poudre d'Or, Roche Noires et Bain des Rosnay, Mauritius Fishermen Co-operative Federation (MFCF) Ltd, Association des Pêcheurs Professionnel de Mahébourg, Association des Pêcheurs La Gaulette, Innovative Fishers Association, Fédération des Pêcheurs de Quatre Sœurs, Deux Frères et Grande Rivière Sud Est.