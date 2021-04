Angola: Les PME avec une augmentation de 0,4% du chiffre d'affaires

Luanda — L'enquête de la Banque nationale d'Angola sur l'impact du Covid-19 sur les petites et moyennes entreprises (PME) indique une légère amélioration de la situation économique, compte tenu du chiffre d'affaires moyen et de leur permanence sur le marché.

Avec 375 soumissions valables, l'enquête se référant à février dernier, indique que le niveau moyen de facturation des entreprises a enregistré une croissance de 0,4%, sans toutefois faire progresser les chiffres de janvier.

Une telle augmentation, selon le document de la BNA parvenu à l'ANGOP, est associée à l'assouplissement des mesures de restriction et, par conséquent, à l'augmentation de la demande, à une plus grande circulation des personnes et des marchandises.

Les secteurs des activités d'information et de communication (11,7%), de l'électricité, du gaz, de la vapeur, de l'eau chaude et froide (10,6%) et du transport et stockage sont ceux qui ont connu une augmentation de leur chiffre d'affaires.

Les pertes sont plus importantes dans la facturation moyenne, les restaurants et assimilés (17,6%), les industries extractives (14,9%) et les activités de consultation, scientifiques et techniques (10,9%).

Toujours au sein des PME, selon le rapport, leur situation financière s'est légèrement améliorée en février par rapport au mois de janvier, 73,1% des entreprises estimant être confrontées à des difficultés financières contre 77,7% de l'édition précédente.

Le manque de liquidité reste en tête de liste des principales difficultés financières des entreprises (27,5%), suivi des arriérés de salaires (11,5%), de l'absence de commandes / clients (10,7%) et du non-paiement des dettes envers les fournisseurs (5,1%).

Un autre groupe d'entreprises, représenté par 18,7%, considère que sa situation financière est stable, avec un accent plus marqué sur les secteurs de la collecte, du traitement et de la distribution de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène publique et des industries manufacturières.

En ce qui concerne les créances et les dettes, le document précise que, à l'instar de la période précédente, au cours du mois de février, certaines entreprises (29,6%) ont considéré que les créances sur la clientèle ont augmenté, d'autres (28,3%) déclarent n'avoir pas subi des changements et un autre groupe (33,9) déclare leur augmentation.

La Banque centrale prévient que le contexte continue d'être un contexte d'adversité et exige de la résilience de la part des opérateurs économiques, justifiant qu'un nombre important d'entreprises signalent encore des problèmes financiers.

Pour que l'activité économique revienne à la normale au plus vite, la BNA affirme qu'il est essentiel de renforcer les mesures de soutien au secteur des entreprises, associées à une flexibilité dans les restrictions prises, dans le cadre de la maîtrise de la pandémie.