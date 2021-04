Algérie: Le pays condamne l'assassinat de Sidi Brahim Ould Sidati

Alger — L'Algérie a condamné, mercredi, avec la plus grande fermeté, l'assassinat mardi à Bamako du président en exercice de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA), Sidi Brahim Ould Sidati.

Le ministère des Affaires étrangères a, dans un communiqué, indiqué que "l'Algérie condamne avec la plus grande fermeté le crime odieux perpétré à l'encontre de la personne de Sidi Brahim Ould Sidati, homme de consensus, qui a joué un rôle clé et déterminant dans les négociations et la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du Processus d'Alger".

Sidi Brahim Ould Sidati a été assassiné à la suite d'une "attaque perpétrée mardi 13 avril 2021 à Bamako par deux individus armés non identifiés", a annoncé mardi sur les réseaux sociaux, Almou Ag Mohamed, porte-parole de la CMA, signataire de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger.

"En cette pénible circonstance, l'Algérie présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et réaffirme son appui indéfectible à la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation qui demeure le cadre idoine pour la consolidation du retour définitif et durable de la stabilité au Mali, pays voisin avec lequel notre pays entretient des relations séculaires de fraternité, de solidarité et de bon voisinage", a conclu le ministère des Affaires étrangères.