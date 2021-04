Cote d'Ivoire: Planning familial - Des leaders religieux formés aux bonnes pratiques

L'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine (Arsip) a organisé, vendredi dernier, à son siège à Abobo Dokui, avec l'appui financier de son partenaire Intrahealth, un atelier de renforcement des capacités et de dissémination des bonnes pratiques relatives à la procréation responsable ou planning familial.

Cette rencontre, à laquelle ont été conviés une trentaine de leaders religieux et responsables d'associations féminines religieuses, avait pour objectifs de promouvoir la procréation responsable, la santé sexuelle et la reproduction, puis de mettre en lumière trois activités (Mère championne, Communication parent-enfant et Journée promotionnelle) menées dans le cadre de la sensibilisation au planning familial et qui ont produit des résultats probants.

Mme Soro Gontiawa, du Programme national de santé scolaire et universitaire / Santé adolescents et jeunes (Pnssu-Saj), a relevé que les taux de mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire sont parmi les plus élevés dans la sous-région. Ils sont de l'ordre de 614 décès maternels pour 100 000 naissances, 68 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes (Eds-Mics 2011-2021).

Des millions de nouveau-nés et enfants pourraient être sauvés si les femmes s'adonnent davantage à un espacement des naissances en planifiant les grossesses. Au dire d'Amanuratu Karim Koffi, chargé de programme à l'Arsip, 30 % des décès maternels pourraient être évités par le renforcement des services de planification familiale.

C'est donc pour atteindre ces objectifs que l'Arsip expérimente, depuis six ans des stratégies de promotion de la procréation responsable, au nombre desquelles : « la Journée promotionnelle », « la Communication parent-enfant » et « la Mère championne ».

L'atelier a surtout permis aux participants de s'imprégner des acquis de ces activités. Acquis qu'ils sont appelés à mettre en pratique et à promouvoir dans leurs organisations et groupements religieux.