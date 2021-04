Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le gouvernement interpellé sur l'inobservation de plusieurs mesures barrières

Les députés ont interpellé le 14 avril, au cours de la dixième session extraordinaire de leur chambre, le gouvernement sur le non-respect des mesures barrières et l'absence des nouvelles données statistiques.

L'état d'urgence sanitaire est de nouveau prorogé de vingt jours à compter du 16 avril en République du Congo. L'Assemblée nationale, l'une des chambres du parlement qui a donné quitus au gouvernement pour la 19e prorogation a voulu savoir pourquoi l'on observe actuellement un relâchement quasi-total dans le respect des mesures édictées par les autorités.

C'est le député Bonaventure Boudzika qui a attiré l'attention du gouvernement par le biais du ministre de la Justice, des droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga. Il a, entre autres, déploré le non-respect de la distanciation physique, du port de masque, du couvre-feu. « Pendant que les bus des particuliers subissent les mesures de limitation de places, ceux de la STPU sont pleins à craquer, bravant ainsi les mesures édictées, comme pour dire que la maladie n'existe plus. Les Congolais qui étaient habitués par la régularité de l'information sur l'évolution de la maladie sont presque délassés. La volonté théorique exprimée par le gouvernement et les faits observés dans le relâchement des gestes barrières inquiètent », a détaillé Bonaventure Boudzika.

Répondant à cette interpellation, le ministre Bininga a rappelé que le plan d'actions du gouvernement sur la riposte contre la pandémie met en œuvre un certain nombre d'activités. Pour que le gouvernement communique, à la base il faut qu'il y ait des chiffres qui sont assujettis à la réalisation des tests de dépistage. Selon lui, le ministère de la Santé dispose de l'ensemble des statistiques qui sont aujourd'hui diffusées dans les réseaux sociaux.

« En réalité, il n'y a pas d'explication à cela. La volonté du gouvernement est sans équivoque : il s'agit de lutter contre la pandémie de coronavirus et donc de faire jouir à notre population son droit à la santé. Nous devons comprendre que nous sommes un pays en crise. Aujourd'hui, avec peu de moyens, le gouvernement est en train de faire des efforts... Le plus important pour nous, c'est d'abord de faire respecter les mesures qui peuvent être exécutées sans demander trop de moyens », a-t-il déclaré, précisant que la volonté du gouvernement est de veiller à ce que la situation ne se dégrade pas.

D'où la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures édictées la Covid-19 est avant tout un virus importé. « Selon les informations disponibles à notre possession, la maladie sévit à l'extérieur du pays. Dans certains pays, elle est encore à un niveau inquiétant. Nous devons donc faire en sorte que le niveau actuel soit maintenu sinon amélioré », a insisté le ministre en charge de la Justice et des droits humains.

Présidant la session, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a rappelé que la lutte contre la pandémie à coronavirus n'est pas terminée car cette bête noire sévit toujours dans le monde. Invitant les députés à en prendre conscience, le président de la chambre basse du Parlement a indiqué que le Covid-19 affecte les libertés fondamentales des Congolais et compromet l'essor du pays. D'où la nécessité de se faire vacciner pour que le Congo soit plus fort et toujours plus prospère.

« Le vaccin sauve des millions de vies chaque année. Pour preuve, les campagnes de vaccination anti-Covid-19 battent leur plein... Nous saluons la promptitude du mécanisme Covax et d'autres initiatives relevant de la coopération bi et multilatérale qui nous apportent aide et assistance », a-t-il conclu.