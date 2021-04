Congo-Brazzaville: Gouvernement Sama - Le collectif budgétaire pour bientôt

Une révision du budget de l'exercice 2021 s'impose déjà pour aider à la réalisation des défis sécuritaire et sanitaire de la nouvelle équipe.

Le fonctionnement du gouvernement de l'Union sacrée avec un budget initié par l'équipe sortante n'enchante guère le premier ministre Sama Lukonde. Il l'a fait savoir au lendemain de la publication de la liste de son gouvernement. « Nous arrivons dans un contexte où nous avons le budget déjà établi et je vais même souligner avec des affectations précises », explique-t-il. Pragmatique, il juge juste indispensable d'analyser les pré-affectations et les priorités avant d'aborder plus sérieusement la question de la révision. Profitant de l'occasion, le Premier ministre a levé un coin de voile sur les prochains défis.

En effet, le programme du gouvernement est axé essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie de la population, fait-il savoir. Pour mobiliser plus de moyens, il y a bien entendu des réformes à mettre en œuvre dans les secteurs sensibles de la vie nationale. Sama Lukonde évoque, par exemple, la question de la fiscalité pour accroître les recettes. Évalué à près de 7 milliards de dollars américains, le budget pour l'exercice 2021 n'a pas mis en exergue suffisamment les priorités sécuritaires et sanitaires. S'il y a collectif budgétaire, insiste-t-il, « ça serait compte-tenu de ces priorités sécuritaires et sanitaires ». Il y aura la possibilité de revenir vers l'autorité budgétaire, en l'occurrence l'Assemblée nationale. « Nous n'hésiterons pas », conclut-il.