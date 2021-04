Congo-Brazzaville: Appui au développement - Le Congo et ses partenaires financiers mettent en place un cadre d'échanges

Le gouvernement congolais et ses partenaires techniques et financiers ont lancé, le 14 avril, le Forum des partenaires au développement (Fpad). Un cadre de concertation visant à aider le pays à mieux coordonner ses actions de développement pour plus d'impact sur le terrain.

Le Forum des partenaires au développement (Fpad) a été lancé en présence du Premier ministre, Clément Mouamba, du coordonnateur du système des Nations-unies, Chris Mburu. C'est un cadre d'échanges regroupant le gouvernement, les agences du Système des Nations-unies, les institutions internationales, les représentations diplomatiques et les partenaires au développement, dont l'Union européenne et la Banque africaine de développement(BAD).

Il a pour mission de réfléchir sur les sujets politiques, économiques, sociaux et humanitaires qui se posent au Congo, en vue de proposer une réponse concertée, orientée et coordonnée, visant à appuyer le gouvernement dans la réalisation de ses besoins de développement et ses Objectifs de développement durable.

« Le forum lancé a pour objectif de chercher un appui au développement qui soit mieux coordonné et orienté vers les priorités nationales. Il s'agit de bien analyser les besoins exprimés par le Congo, en vue de lui apporter un appui efficace et rationnel. Les ressources financières étant devenues plus rares, elles doivent être gérées le mieux possible », a indiqué la ministre du Plan, Ingrid Ghislaine Olga Ebouka Babackas, qui a paraphé l'accord pour le compte du gouvernement.

Pour le représentant de la BAD au Congo, Antoine Marie Sié Tioye, la mise en place de cette plateforme d'échanges permettra "d'avoir plus d'impacts" sur le terrain des opérations.

Il faut dire que le Forum des partenaires au développement participe à la réponse de la "déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide de 2005" et de l'agenda d'Accra de 2008. Ceux-ci relèvent la nécessité pour tous les Etats-membres d'exercer une réelle maîtrise de leurs politiques et stratégies de développement.