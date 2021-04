Gabon: KOULA-MOUTOU - Des kits alimentaires aux personnes du troisième âge

Les personnes économiquement faibles, surtout celles du troisième âges vivant au premier et au deuxième arrondissement de la commune de Koula-Moutou ont reçu des kits alimentaires. L'initiateur de cette action de solidarité et de partage n'est autre que le ministre Hugues Mbadinga Madiya.

C'est un Hugues Mbadinga Madiya déterminé à conjuguer partage et solidarité au pluriel. "Partage et solidarité" , pourra t-il rappeler, sont deux mots chers au Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba. Le membre du gouvernement a initié la distribution des kits alimentaires, dénommée "Caravane du partage". Ce sont les personnes du troisième âge et surtout, celles économiquement faibles qui en sont les premiers bénéficiaires. Ces actions de solidarité ses déroulent dans les deux arrondissements que compte la commune de Koula-Moutou.

Les bénéficiaires, ces pères et mères du troisième âges et économiquement affaiblis, ont témoigné leur gratitude à l'endroit de leur bienfaiteur Hugues Mbadinga Madiya. Le Coordonnateur provincial l'a d'ailleurs souligné. "Le ministre Hugues Mbadinga Madiya est un soldat du Chef de l'État SonExcellence Ali Bongo Ondimba. Partant de ce principe, il se doit de s'aligner derrière la politique mise en place, celle de partage .C'est pourquoi, il a pensé qu'il était de bonne aloi d'être au chevet des personnes du troisième âge, des personnes économiquement faibles, affligées par la maladie..." fait savoir Benoît Mbanda, le Coordonnateur provincial.

Les bénéficiaires ont demandé au Coordonnateur de transmettre à leur bienfaiteur tous leurs remerciements et l'ont gratifié de paroles de bénédiction. "Avoir beaucoup de moyens, c'est bien, mais savoir partager à ceux qui sont malades et sans argent comme nous, c'est recevoir des bénédictions. Que notre fils reçoivent les bénédictions de notre part" témoigne une maman sexagénaire et bénéficiaire.

Le ministre ne compte pas s'arrêter là. Il a promis continuer promouvoir la politique du président en ce qui concerne le partage et la solidarité, surtout envers les personnes économiquement faibles et celles du troisième âge.