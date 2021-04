Congo-Brazzaville: ART pictural - Vernissage de l'exposition « Couleurs de femmes » à la galerie du Bassin du Congo

Le vernissage de l'exposition de peinture de l'artiste peintre Jonas Boboma aura lieu le 21 avril au musée galerie du Bassin du Congo des Dépêches de Brazzaville. L'artiste peintre invite les Brazzavillois à venir nombreux découvrir son art.

Au total quarante-quatre tableaux seront exposés durant un mois, du 21 avril au 21 mai, au musée galerie du bassin du Congo au cours de cette exposition. En effet, après trente ans de peinture, Jonas Boboma pense que c'est une opportunité pour lui d'exposer ses œuvres picturales à la galerie des Dépêches de Brazzaville. « J'ai exposé par-ci, par-là, mais c'est une grande première pour moi d'exposer aux Dépêches de Brazzaville. Cette galerie m'a offert l'opportunité d'exprimer mon savoir. C'est donc la meilleure occasion pour moi. Car nous, en tant qu'artistes indépendants, avons du mal à nous exprimer parce qu'il n'y a pas assez d'espace, pas assez de mouvements culturels à Brazzaville, et si Les Dépêches de Brazzaville nous donne cette occasion-là, c'est vraiment une bonne chose », a déclaré l'artiste peintre Jonas Boboma.

Pour Jonas Boboma, le choix du thème « Couleur de femmes » s'explique par le fait que dans sa peinture il y a une grande partie qui parle de la femme. Car selon l'artiste on ne peut pas parler de l'homme sans la femme. Du point de vue biblique et de la création, la femme c'est la partie qui manque à l'homme pour qu'il soit complet. Sur le plan artistique et esthétique, l'art a pour objet le beau. Et quand il faut chercher le beau, on le trouve dans des courbes, des contre courbes, des arabettes et ces formes-là sont dans la femme, dit-il. D'où, dans la recherche du beau, on ne peut passer que par la femme.

Exposition vente, les prix des toiles varient selon la qualité de l'œuvre. Il y en a de 70 000, 300 000, 400 000 voire 1 000 000 FCFA peints en huile, et aussi du pastel utilisé plus pour les portraits. Il y a de grands tableaux de 1m70 sur 1m, de moyens et de petits aussi. « Je voudrais qu'il y ait des gens pour voir et découvrir l'art », invite Jonas Boboma.

Né en 1964 à Bodzeka, dans le département des Plateaux (République du Congo), Jonas Boboma Mionzo dit Boboma est un artiste peintre. Il a fait ses études primaires, secondaires et supérieures à Brazzaville, avant de traverser le fleuve Congo pour fréquenter de 1987 à 1990, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il a participé à de nombreuses expositions, tant collectives qu'individuelles, dont la première biennale des arts d'Abidjan en 1993. Si, à ses débuts, son œuvre trouve dans le travail esthétique une finalité, à travers une recherche exacerbée de la magie du pinceau, de l'envoûtement par la couleur et l'exploration de l'érotisme, Boboma s'oriente désormais vers la sacralité, à travers le symbolisme religieux. Artiste remarqué, il a obtenu plusieurs récompenses et distinctions, à savoir : le premier grand prix du Centre international des civilisations bantoues (CICIBA), quatrième édition (1994) ; une bourse du gouvernement français pour un stage à l'Académie du Viaduc des arts de Paris (1996) ; Sanza, le trophée des créateurs, catégorie peinture (2020). Actuellement, il vit et travaille à Pointe-Noire.