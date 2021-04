Congo-Brazzaville: Employabilité des jeunes - La Fondation Perspectives d'Avenir et la société Bralico finalisent leur accord de partenariat

Dans le cadre de leurs engagements respectifs, la Fondation Perspectives d'Avenir (FPA) et la société Brasseries limonaderies du Congo (Bralico), ont ratifié une convention de partenariat, en vue de permettre aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle.

Cette convention a pour objectif l'insertion professionnelle des jeunes formés via la Fondation Perspectives d'Avenir au sein de la Bralico ; l'appui à l'organisation des Forums d'orientation universitaire et professionnelle (FOUP) ; et l'organisation d'ateliers spécifiques d'insertion professionnelle pour les jeunes.

Le document a été paraphé du côté de la FPA par son président, Denis Christel Sassou NGuesso et du côté de la Bralico, par son directeur général, Frédéric Feraille, en présence de nombreux invités, parmi lesquels quelques représentants diplomatiques et consulaires, ainsi que de l'administrateur maire de l'arrondissement 4, Moungali.

Parlant des différents défis, l'ambition de ce partenariat est de permettre aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle et de booster leur employabilité par l'accueil en stage d'immersion rémunéré, le tutorat à l'arrivée en stage et le recrutement éventuel des meilleurs profils selon les postes à pourvoir.

« En effet, l'entreprise est le lieu par excellence de la création des richesses et de la valeur ajoutée et l'outil principal de la diversification économique qui a nécessairement besoin de ressources humaines de qualité et d'un visionnaire qualifié pour optimiser son potentiel et son développement », a rappelé Denis Christel Sassou N'Guesso. Et d'ajouter : « La FPA intervient modestement à ce titre pour permettre à nos compatriotes issus des milieux les plus défavorisés de bénéficier soit des formations professionnelles, soit des formations qualifiantes par le biais de nos divers modules ».

« Pourquoi ce partenariat avec Perspectives d'Avenir ; la différence c'est qu'il y a un suivi des étudiants pendant la formation, mais il y a également un suivi de l'étudiant demandeur d'emploi sur le marché », a commenté le directeur général de Bralico, Frédéric Feraille.