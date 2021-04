Algérie: Les lauréats du concours de composition épistolaire 2021 distingués

Alger — Douze élèves lauréats du concours national de composition épistolaire (édition 2021) ont été distingués lors d'une cérémonie tenue jeudi à Alger dans le cadre de la 50ème édition du concours international de composition épistolaire pour enfants, organisé par l'Union postale universelle (UPU).

Les résultats de ce concours consacré aux jeunes âgés entre 9 et 15 ans, ont été annoncés en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar et d'autres membres du gouvernement.

Le premier prix a été décroché par l'élève de la 5ème année primaire, Basma Madjdoub (10 ans) de la wilaya de Mostaganem et qui a écrit une lettre, en langue arabe, dans laquelle elle a exprimé ses sentiments à propos du confinement induit par la pandémie du coronavirus ayant a eu une forte incidence sur sa façon de vivre et d'étudier. Cette lauréate représentera l'Algérie à la finale du concours international de composition épistolaire de l'UPU.

Le second prix de ce concours, organisé entre le 10 février et le 10 mars 2021, est revenu à l'élève Asmaa Adjmi de la wilaya d'El Tarf et le troisième prix à Hind Esserhani de la wilaya de Tipaza.

M. Boumzar a, à cette occasion, rendu hommage aux participants à ce concours dont le nombre "record" de lettres retenues a dépassé cette année les 14.000.

"Parmi les 14.000 lettres retenues, pas moins de 2.000 sont parvenues, par voie postale, de Blida, la première wilaya touchée par le confinement total dès l'apparition de la pandémie", a-t-il indiqué, ajoutant que ce concours, organisé pour la cinquième fois consécutive par l'Algérie, ambitionne de sensibiliser sur l'importance du rôle des services postaux dans le monde.

Organisé conjointement par le ministère de la Poste et des Télécommunications et du ministère de l'Education nationale, ce concours vise à développer les compétences épistolaires des élèves, les inciter à mettre en exergue leurs aptitudes rédactionnelles et leur esprit d'innovation et leur aptitude à exprimer clairement leurs pensées par des mots, a ajouté M. Ouadjaout.

En marge de ce concours, une cérémonie d'oblitération officielle de deux timbres postaux qui consacrent le patrimoine national à travers les jeux populaires, a été présidée par le ministre de la Poste et de Télécommunications et la ministre de la Culture, Malika Bendouda.