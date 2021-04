Algérie: Préparation d'un programme pour inculquer l'économie de l'énergie aux écoliers

Alger — Le ministre de la transition énergétique, Chems Eddine Chitour, a indiqué jeudi à Alger que son département préparait, en partenariat avec le ministère de l'Education, un programme pour l'intégration de cours sur l'économie d'énergie et la transition énergétique dans le système scolaire.

S'exprimant à l'occasion de la 12 édition des journées portes ouvertes dans les milieux scolaires sur les économies d'énergie et la transition énergétique, qu'il la inaugurée, au niveau de l école primaire Frères Obbad (Hydra), M. Chitour, a affirmé que son département misait beaucoup sur les générations futures pour réussir la transition énergétique et le développement durable en Algérie, d'où l'intérêt, pour lui, d'initier les enfants aux notions de base sur les énergies, l'environnement et les énergies renouvelables d'une manière particulière.

Dans ce même contexte, il a rappelé la création de l'institut de la transition énergétique à Sidi Abdallah, en assurant que l'Algérie est déterminée à aller de l'avant avec la préparation de son programme sur la transition énergétique 2030, insistant sur la nécessité de vaincre les réticences pour aller vers le développement durable.

"Les énergies renouvelables et la rationalisation de l'énergie sont le véritable gisement du pays pour réussir la transition énergétique", a-t-il conclu.

Pour sa part, un responsable de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'Energie (APRUE), initiatrice de l'événement, a souligné l'intérêt de sensibiliser les écoliers à la rationalisation de la consommation de l'énergie pour les préparer à la transition énergétique dans laquelle l'Algérie est "pleinement" engagée.

"Chaque année nous organisons plusieurs journées portes ouvertes dans plusieurs établissements scolaires a travers le pays car nous pensons que la sensibilisation des enfants est primordiale pour préparer les citoyens de demain et de faire de l'enfant un acteur influent dans son entourage", a fait valoir Tahar Moussaoui, directeur de la communication et de la formation et de la coopération au niveau de l'Aprue.

M. Messaoui a précisé qu'à chaque édition, l'Aprue diffuse des formations et des messages dédiés à l'efficacité énergétique, à la maîtrise de l'énergie et à la transition énergétique à l'intention des élèves de la 4e et 5e année et dispense, en parallèle, des cours pour un nombre d'enseignants des communes concernées par ces manifestations qu'ils disposeront à leurs tour dans leurs écoles respectives .

L'inauguration de cette journée, qui a coïncidé avec la journée du savoir "Youm El Ilm", a été marquée par plusieurs activités culturelles et scientifiques et l'exposition d'équipements des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique

Des supports pédagogiques et un guide sur les bons gestes à accomplir pour rationaliser la consommation d'énergie à domicile et à l'école ont été remis à l'ensemble des écoliers pour leur servir de référence dans leur quotidien.