Congo-Kinshasa: Le maire de Beni salue l'engagement de Bintou Keita à contribuer au retour de la paix

« Nous sommes rassurés par les propos qu'elle (Bintou Keita) tient pour que la paix revienne rapidement dans la ville de Beni et territoire », a déclaré jeudi 15 avril le maire intérimaire de Beni, Modeste Bakwanamha, après sa rencontre avec la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC. Ils ont discuté de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie du Nord-Kivu.

« Nous avons remercié l'arrivée de cette autorité de la MONUSCO dans notre pays (pour) nous appuyer pour continuer à baisser la tension de la population, qui ne jure que par la paix dans la ville de Beni. Et c'est au tour de cette question de la paix que nous avons échangé avec madame la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies. Et nous pensons qu'avec les échanges, on ne va pas étaler les stratégies qu'on a dû arrêter », a rapporté Modeste Bakwanamha.

Selon lui, Bintou Keita est favorable pour accélérer de son côté pour que la paix arrive le plus rapidement possible dans la région. « Evidemment, les FARDC sont à pieds d'œuvre. Nous pensons que sa détermination peut rassurer les gens et toute la population. Nous même nous sommes rassurés par les propos qu'elle tient pour que la paix revienne rapidement dans la ville et territoire de Beni et de façon particulière mais dans la partie est en général », a-t-il poursuivi.