Congo-Kinshasa: The Voice Belgique 2021 - Jérémie Makiese, gagnant de la saison 9

Avec 53% des votes, le chanteur belgo-congolais a conquis le cœur du public à travers plusieurs morceaux bien choisis, notamment "Earth Song" de Michaël Jackson.

Après l'audition à l'aveugle, les battles puis le live, Jérémie Makiese est sacré champion de cette compétition. « C'est une explosion à l'intérieur de moi et je ne sais pas comment la canaliser », a-t-il confié lors d'un entretien avec la RTBF.

Par cette victoire, Jérémie remporte un contrat avec Universal Music et des voyages sur un parcours européen offerts par le partenaire de The Voice Belgique BMW.

Le jeune chanteur originaire de Bruxelles qui succède à Charles vient d'une famille dans laquelle la musique a toujours une place prépondérante. Il fait ses débuts de chantre dans un groupe de gospel et en a fait sa passion.

Rappelons que « The Voice » est une émission musicale de téléréalité inventée au Pays-Bas en 2010 (The Voice Hollande), puis réinventée en adaptation dans de nombreux pays. Avec son concept des auditions à l'aveugle pour choisir des candidats, des membres du jury agissant comme coach pour les candidats retenus, elle a permis l'éclosion et a propulsé la carrière de plusieurs jeunes artistes.

En Francophonie, l'émission se nomme « The Voice, la plus belle voix » en France, « The Voice Belgique » en Belgique, « La voix » au Québec, « The Voice Afrique francophone » dans les pays francophones d'Afrique. Détecter les plus belles voix reste l'objectif majeur de cette compétition musicale. Depuis peu, the Voice existe aussi pour les enfants : The Voice Kids. Elle est organisée également dans plusieurs pays du monde.