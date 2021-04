Ile Maurice: Air Mauritius - L'absence d'aide financière devient source d'inquiétude

Le sort des employés de MK inquiète Fabrice David, député du Parti travailliste. Il l'a fait savoir en envoyant une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, afin de lui demander de créer un fonds pour ces employés de la compagnie d'aviation nationale, qui ne perçoivent ni salaire ni allocation gouvernementale. Selon nos informations, ils sont au moins une vingtaine dans cette situation, sans compter des pilotes.

Le 22 avril, cela fera une année que la compagnie d'aviation nationale a été placée sous administration volontaire. Mardi dernier, le député David avait déposé une question à l'Assemblée nationale, mais faute de temps, le Premier ministre n'a pas répondu à son interpellation. Le député voulait savoir combien d'employés sont en congé sans solde et s'ils ont bénéficié d'un soutien psychologique. N'ayant pas obtenu de réponse à son interpellation, le député David a choisi d'envoyer un courrier à Pravind Jugnauth.

Dans sa lettre au Premier ministre, il explique qu'après diverses conversations avec les syndicats et des employés de MK, il a appris que plusieurs de ces derniers ont été contraints de prendre un congé sans solde ou de travailler à temps partiel. «Ces personnes ne bénéficient pas du Wage Assistance Scheme (WAS). Ils sont nombreux ces employés, qui n'ont pas de salaire. À la fin du mois, ils ne savent pas comment nourrir leur famille et subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est un casse-tête pour eux quand il faut payer les factures. Ils sont en détresse et ont besoin d'un soutien financier et psychologique», explique-t-il à l'express.

Le député maintient qu'avec le confinement décrété depuis le 10 mars, la situation de MK s'est aggravée et qu'elle a eu un impact négatif sur les employés, qui ne bénéficient d'aucune aide des autorités. «Vu les circonstances, je fais humblement appel à vous pour une intervention rapide afin que vous mettiez en place un plan financier sur une base humanitaire pour aider ces employés en cette période difficile», plaide-t-il dans cette lettre adressée au chef du gouvernement.

D'après nos renseignements, ce sont principalement ceux qui sont en congé sans solde, surtout les hôtesses de l'air et les stewards, qui sont dans cette situation. Ayant des contraintes familiales ou logistiques ne leur permettant pas de s'auto-isoler comme il le faudrait, ils ont été obligés de prendre de congés sans solde.

Entre novembre dernier et mars de cette année, explique l'un d'eux, quelques-uns ont eu un mois de salaire. D'autres en ont eu deux. «Nous estimons que nous avons droit au WAS car notre salaire est moins de Rs 50 000. Mais nous ne percevons rien. Ceux qui travaillent à temps partiel peuvent compter sur une rentrée d'argent quand la compagnie fait appel à eux, mais ce n'est pas notre cas. Ils au- raient au moins dû nous faire travailler sur les vols Maurice-Rodrigues. Si nous ne pouvons pas nous mettre en auto-isolement, c'est surtout pour des raisons pratiques», déclare l'une d'elles.

Il y a également des pilotes, qui sont sans salaire, dit-on. Mais comme ils perçoivent plus de Rs 50 000, ils n'ont pas droit au WAS. Il n'empêche qu'ils éprouvent eux aussi des difficultés financières et donc pour vivre.

Par ailleurs, Fabrice David estime que c'est une injustice envers les hôtesses et stewards, qui ont contribué à un fonds particulier. «Ces employés ont contribué au Tourism Employees Welfare Fund. Il y a eu une déduction régulière de leur salaire. Donc, ils sont considérés comme des employés du secteur touristique. Mais pourquoi, eux ne bénéficient pas de cette aide ?» s'interroge le député de l'opposition ?

Il dit également s'inquiéter pour les employés d'Airmate, filiale de MK. Le contrat d'un groupe d'hôtesses et de stewards de cette filiale expire le 30 avril et eux aussi craignent pour leur avenir.