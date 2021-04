Algérie: Le Président Tebboune exhorte les jeunes à tracer leur voie vers la réussite par le travail, le savoir et la rigueur morale

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a exhorté jeudi les jeunes à tracer leur voie vers la réussite par le travail, le savoir et la rigueur morale.

Dans un message lu en son nom par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), le Président Tebboune a appelé "haut et fort les enfants de l'Algérie à consacrer dans leur quotidien la célébration du savoir en étant à l'affût de toute nouveauté dans le monde du savoir, de l'innovation et de la technologie".

Il affirmé, dans ce sens, que le peuple algérien, qui n'oublie guère cela, "aspire aujourd'hui en étant attaché à son identité et en s'appuyant à ses potentialités, à des politiques efficientes pour bien appréhender les problématiques du présent et les défis de demain. Des politiques basées sur un véritable investissement en l'élément humain à travers l'acquisition du savoir et de la science, la maitrise de la technologie et l'investissement du monde de l'informatique et des communications".

Il s'agit là, de "l'un de nos principaux engagements à la concrétisation duquel nous nous sommes attelés en œuvrant à la réunion des conditions d'une réelle relance basée sur la véritable richesse du pays, une richesse représentée par plus de dix millions d'élèves scolarisés dans les établissements éducatifs et plus d'un million et demi d'étudiants poursuivant leurs études dans nos universités et Ecoles supérieures", a -t-il souligné.

"Notre peuple a décrété la date de disparition de l'érudit réformateur rénovateur Cheikh Abdelhamid Ibn Badis Journée symbole de célébration du savoir et des savants consacrant cette tradition en phare éclairant un pan important de notre histoire", a ajouté le président de la République mettant en avant "cette période où notre érudit Cheikh et ses compagnons, hommes de savoir et de vénération de la patrie, se sontdressés contre des plans coloniaux haineux visant à occulter l'identité nationale et à détruire ses fondements : la religion, la langue et la culture".

Et d'ajouter que "pour ce faire, il s'engagea, paix à son âme, dans une voie nationale authentique en faisant sienne la lutte contre l'ignorance et l'analphabétisme et la mise à nu de méthodes pernicieuses visant à propager le charlatanisme et la sorcellerie au sein de la population. Il s'attela, ainsi à libérer la pensée et à mobiliser les volontés par l'arme du savoir".

Le processus démocratique est le choix de l'Algérie libre et souveraine.

Il compte, en plus de la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité, parmi les objectifs liés à l'intérêt suprême du pays que nous œuvrons à réaliser par la conjugaison des efforts des institutions de l'Etat, de la classe politique et des acteurs de la société civile.

Dans ce contexte, le Président Tebboune a appelé "la société algérienne, dans toute sa composante, à s'exprimer lors des échéances politiques à venir, en toute liberté et par les voies les plus civilisées qui soient pour le choix de ses représentants, à la lumière des défis internes et externes qui interpellent tout un chacun à faire prévaloir l'intérêt de la patrie au dessus de tout différend et de toute considération étroite".

Il s'est dit, à ce propos, "confiant que les enfants de l'Algérie iront de l'avant pour la pose de ce jalon important dans l'édification d'une Algérie nouvelle, et que leur détermination ne saurait être entamée par les manœuvres de ceux qui se sont enlisés dans les méandres de la déstabilisation et de la division".

Le président de la République a tenu, en outre, à saluer "les efforts des loyaux nationalistes" et à valoriser "l'engagement des jeunes et leur conscience des enjeux de l'heure face à l'acharnement hostile et aux plans conspirateurs et attentatoires à la cohésion du peuple algérien et à la sacralité de son unité nationale.