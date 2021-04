Algérie: Batna - Un espace d'exposition et de commercialisation des produits artisanaux

Batna — Un espace d'exposition et de commercialisation des produits artisanaux, ouvert mercredi à Batna au sein de la Maison du tourisme, abrite plus d'une vingtaine d'artisans venus exposer et commercialiser leurs produits.

Cette manifestation, ouverte par la direction du tourisme, de l'artisanat et du travail familial de la wilaya de Batna et qui se poursuivra durant tout le mois de Ramadhan, regroupe plus de 20 artisans spécialisés, entre autres créneaux, en pâtisserie, en pâtes traditionnelles, en huiles essentielles, en poterie et en condiments.

La manifestation s'inscrit dans le cadre du programme national d'organisation de marchés de proximité pour les produits artisanaux, placé cette année sous le slogan "le produit de mon pays égaye mon Ramadhan", a indiqué à l'APS le directeur du secteur, Noureddine Bounafaâ.

L'objectif de cette initiative, lancée en coordination avec l'ANGEM et la CAM, est de faire connaître et commercialiser les produits artisanaux, a ajouté le même responsable qui a assuré que la porte de la direction du tourisme est "ouverte à tous les artisans".

Les artisans exposants, venus de plusieurs communes de la wilaya, ont salué l'initiative qui "vient au bon moment", selon eux, pour promouvoir leurs produits et les rapprocher des clients.

Selon l'artisane Hadda Laoufi, spécialisée dans la confection du savon traditionnel naturel, "l'épidémie de la Covid-19 a eu un impact négatif sur la commercialisation des produits artisanaux".

Les diverses pâtisseries, huiles essentielles naturelles, miel et autres produits ont particulièrement suscité l'intérêt des visiteurs de cette manifestation qui a lieu dans la Maison du tourisme, mitoyenne au siège de la direction du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, situé dans la nouvelle cité administrative.