Algérie: Yaoum El Ilm - Message du Président de la République

Alger — A la veille de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message, dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prières et paix sur le Sceau des prophètes,

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Chères sœurs, Chers frères,

Le processus démocratique est le choix de l'Algérie libre et souveraine... Il compte, en plus de la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité, parmi les objectifs liés à l'intérêt suprême du pays que nous œuvrons à réaliser par la conjugaison des efforts des institutions de l'Etat, de la classe politique et des acteurs de la société civile.

En célébrant la Journée du savoir, je lance un appel haut et fort aux enfants de l'Algérie à consacrer dans leur quotidien la célébration du savoir en étant à l'affût de toute nouveauté dans le monde du savoir, de l'innovation et de la technologie.

Je tiens à saisir cette occasion, également pour exhorter nos enfants, élèves et étudiants dans les écoles, les universités, les instituts et les centres de formation à tracer leur voie vers la réussite par le travail, le savoir et la rigueur morale.

Que l'Algérie célèbre chaque année le Savoir et les savants, Qu'Allah agrée votre jeûne,

Gloire et Grandeur à nos vaillants Chouhada,

Vive l'Algérie".