Algérie: Législatives - Les Algériens appelés à choisir "en toute liberté" leurs représentants

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé, jeudi, le peuple algérien à s'exprimer "en toute liberté et par les voies les plus civilisées qui soient" pour le choix de ses représentants lors des prochaines échéances politiques.

"Le processus démocratique est le choix de l'Algérie libre et souveraine. Il compte, en plus de la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité, parmi les objectifs liés à l'intérêt suprême du pays que nous aspirons à atteindre par la conjugaison des efforts des institutions de l'Etat, de la classe politique et des acteurs de la société civile", a affirmé à ce propos, le président de la République dans un message , lu en son nom par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, lors d'une cérémonie organisée à la bibliothèque nationale (BN) à Alger, à l'occasion de la Journée du savoir (Yaoum El Ilm).

Le président de la République s'est dit, à ce propos, "confiant que les enfants de l'Algérie iront de l'avant pour la pose de ce jalon important dans l'édification d'une Algérie nouvelle, et que leur détermination ne saurait être entamée par les manœuvres de ceux qui se sont enlisés dans les méandres de la déstabilisation et de la division.

En conclusion, le président de la République a tenu à saluer les efforts des "loyaux nationalistes" et à valoriser "l'engagement des jeunes et leur conscience des enjeux de l'heure face à l'acharnement hostile et aux plans conspirateurs et attentatoires à la cohésion du peuple algérien et à la sacralité de son unité nationale.