Afrique: CAN séniors dames de handball - Les Diables rouges au grand complet

Les joueuses de l'équipe nationale du Congo de handball participent du 11 au 21 avril à un stage de préparation à la Coupe d'Afrique des nations, Cameroun 2021.

Elles sont plus d'une vingtaine et viennent de la diaspora et du championnat national, les Congolaises qui affûtent leurs armes afin de garantir une bonne participation du Congo à la prochaine CAN, challenge Edith-Lucie-Bongo qui se tiendra du 8 au 18 juin à Yaoundé, au Cameroun.

Conduites par le sélectionneur Younes Tatby ainsi que par le dynamisme du bureau exécutif de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), les Congolaises sont très engagées et déterminées à faire de leur mieux lors de ce stage de dix jours afin de porter haut le drapeau congolais pendant la compétition. « Je suis très heureuse de reprendre le sport après la pause due au coronavirus mais, surtout, je me sens heureuse d'être parmi les joueuses qui doivent représenter le Congo. L'ambiance entre nous qui venons de France et nos sœurs du Congo se passe très bien. Nous nous battrons pour le pays », a expliqué Sarah Youlou, une joueuse évoluant en France.

Originaire de Nkayi, dans le département de la Bouenza, sa collègue Leisie Ngavouka qui joue également en France a demandé aux Congolais de porter un soutien indéfectible à l'équipe. Selon elle, cette équipe est prête à se dédoubler pour faire plaisir au public sportif congolais.

Liste des joueuses

Magallie Bayekéné, Ruth Nkodia, Malvena Apendi, Himelda Obambo, Divoko Divoko, Princillia Itoua, Belvena Miyemba, Lucreche Bibila, Grace Awolo, Richeca Adoulou, Grace Mavoungou, Betchaïdelle Ngoumbelé, Nuptia Mouelé, Avelle Tondelé, Cecilia Malonga, Merci Hendo, Diane Nguekwian, Sharon Dorson, Josephine Nkou, Leisie Ngavouka, Rita Saraïva, Patience Okabandé, , Sarah Youlou, Marjola, Ntouka et Alphonsine Ngoulou.