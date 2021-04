Afrique Centrale: Osiane 2021 - Brazzaville accueille les acteurs clés du numérique de l'Afrique centrale

La 5e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane) se tiendra du 27 au 30 avril prochain, dans la capitale congolaise, sous le thème « Co-construction de notre futur », en mode hybride : présentiel et virtuel (visioconférence) à cause de la crise sanitaire de Covid-19.

Osiane 2021 va réunir à Brazzaville les acteurs majeurs des secteurs publics et privés de l'écosystème numérique de l'Afrique centrale. Cette rencontre sera organisée sous le patronage du gouvernement congolais qui veut faire de la transformation digitale un véritable enjeu stratégique économique et social.

L'édition va porter un regard lucide sur l'impact du digital sur les entreprises, l'accélération et l'implication pour les sociétés africaines de la sous-région tout en projetant sur les meilleures perspectives du dynamisme des écosystèmes numériques.

« L'édition de cette année mettra, en effet, d'une part, l'accent sur la convergence des univers physiques et virtuels, auxquels doivent faire face les entreprises à l'ère de la transformation numérique, d'autre part, des exigences du développement de l'environnement socioéconomique, de la pandémie du coronavirus et de valorisation des compétences digitales », a déclaré Luc Missidimbazi, président de l'ONG Pratic qui organise depuis 2017 le salon Osiane.

En sus des aspects technologiques, les participants évoqueront également les enjeux économiques en matière de transactions, de monnaie électronique, de financement de projets innovants, de sécurité physique et virtuelle des systèmes d'information et leur contenu qui influent sur l'existence et le développement de l'ensemble des systèmes économiques, sociaux, culturels...

Durant les quatre jours du salon Osiane, au Palais des congrès, il est prévu les ateliers spécifiques, les débats de leaders et personnalités africains, l'exposition des inventions destinées à augmenter la visibilité des entreprises ou de leurs produits, afin de leur permettre d'aller à la conquête de nouveaux marchés dans la sous-région d'Afrique centrale. Pour cela, trois espaces appropriés leur seront réservés : l'espace entreprises avec des stands ouverts au Palais des congrès ; l'espace start-up sur e-Osiane et l'espace médias.

Financement du numérique et peering forum

Organisée en marge du Salon, la conférence sur le financement du numérique et de l'innovation a pour but de renforcer le rapprochement des acteurs des écosystèmes, numérique et financier pour soutenir la mise en œuvre des projets ou initiatives intégrateurs. Elle bénéficie du soutien de Deloitte avec la participation de la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions.

Dans le même élan, et pour la deuxième année consécutive, le Forum sur le Peering en Afrique centrale (FPAC) réunira des experts de l'écosystème du Peering de la sous-région et d'ailleurs. Organisé par la communauté du Peering en Afrique centrale, avec l'appui de l'Internet Society, l'évènement se focalisera sur la protection des données, la création et la distribution de contenu Internet et comment créer et maintenir des communautés techniques. Il débuchera sur des recommandations concrètes en vue d'une infrastructure Internet plus stable et plus sécurisée en Afrique centrale.

Débats, table ronde, atelier et formation

Des panels stratégiques constitués d'experts de renommée internationale se concentreront essentiellement sur : « le numérique à l'ère de la distanciation, l'automatisation et la mobilité » ; « le rôle des acteurs dans l'écosystème d'Internet et l'innovation pour la responsabilité publique » ; « le rapport de l'économie numérique à la Covid-19 » ; « l'impulsion de la Fintech en Afrique centrale » ; « le nouveau espace d'échange continental et le défi de e-commerce » ; « les identificateurs d'innovation technologique ».

Des espaces « B2B » seront ouverts pour faire connaître les différentes opportunités dans l'écosystème digital ; mettre en lumière les atouts des entreprises de l'Afrique centrale ; favoriser les échanges entre les professionnels du numérique par la création de clusters d'entreprise (monnaie, distribution e-commerce, sécurité, services, développement). L'Osiane académie proposera aux participants et partenaires une large gamme de formations dispensées par des partenaires ou des experts de l'académie numérique le puits.

Rendez-vous incontournable des acteurs de l'écosystème du numérique de l'Afrique centrale, Osiane bénéficie, depuis sa première édition, de l'appui de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Le salon s'est accordé du soutien des institutions internationales comme Afrinic, Internet Society, le PNUD, mais également des entreprises du secteur des télécommunications à l'instar du groupe Vivendi Africa (GVA), Congo Télécom, Burotop Iris, MTN, SAP et ORACLE.

Organisé tous les deux ans par l'ONG Pratic (Promotion, réflexion et analyse sur les technologies de l'information et de la communication), Osiane impulse désormais une dynamique nouvelle dans cette zone géographique en favorisant les interactions entre les différents acteurs aptes à mener la réflexion sur les défis, les opportunités et les bonnes pratiques engendrés par la révolution numérique et la transformation digitale.