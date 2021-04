Maroc: Marchés - Approvisionnement normal durant Ramadan (Commission interministérielle)

Rabat — La commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, qui a tenu jeudi sa 1ère réunion durant le mois de Ramadan, a assuré que les marchés sont approvisionnés de façon normale en produits alimentaires, énergétiques ainsi qu'en produits de désinfection et d'hygiène.

Présidée par le Département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration et composée des départements ministériels chargés de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Pêches Maritimes, de l'Industrie et du Commerce, de l'Energie et des Mines ainsi que des offices publics concernés, cette commission a fait savoir que l'offre disponible couvre largement les besoins sur plusieurs semaines voire plusieurs mois selon les marchandises.

En ce qui concerne les prix des produits fortement consommés durant le mois de ramadan, et à l'exception des prix de vente des tomates qui ont connu quelques hausses, la commission a constaté que les prix de la majorité des produits sont restés stables durant cette période, indique un communiqué du Département des Affaires générales et de la gouvernance.

Cette réunion a été l'occasion pour rappeler les dispositions anticipatives prises par le gouvernement pour assurer l'approvisionnement des marchés en produits les plus consommés au cours de ce mois sacré à des prix et qualités adéquats et dans les conditions sanitaires requises.

Elle s'inscrit dans le cadre des travaux de coordination et de veille menés par cette commission tout au long de l'année et qui sont renforcés au cours du mois de Ramadan en vue d'assurer le suivi de la situation de l'approvisionnement, des prix et du contrôle.