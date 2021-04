Afrique: Champions League - L'équipe type des quarts de finale selon Africatopsports avec Mahrez, Edouard Mendy et Idrissa Gueye

Les quarts de finale de la ligue des champions 2020-21 sont terminés. Et voici notre équipe type pour ces quarts de finale avec quatre joueurs africains dont Marhez, Idrissa Gueye, et Edouard Mendy.

Découvrons le lonze type des quarts de finale de la Champions league 2020-21.

Gardien

Avec Chelsea, Edouard Mendy n'a encaissé qu'un seul but lors de ces deux matchs des quarts de finale face au FC Porto. Une performance qui lui permet de devancer les portiers tels que Keylor Navas (3 buts encaissés), Ederson (2 buts). Pour une première fois à ce niveau de la C1, il est le portier de ces quarts de finale.

Défenseurs

Le défenseur central parisien, Presnel Kipembe, champion du monde 2018 avec la France, a sorti deux matchs impeccables face au Bayern. Aussi les défenseurs de Chelsea, Cristensen et Azpi ont été les fers de lance de cette défense, n'encaissant qu'un seul but face à Porto. A gauche de cette défense, malgré l'élimination de son club, David Alaba reste le meilleur à ce poste.

Milieux

Idrissa Gueye (PSG) et Casemiro (Real Madrid) ont été monstrueux dans ces quarts de finale à la récupération. On a encore en image ce tacle rageur de Casemiro face à Milner pour marquer son territoire et donner de la confiance à ces coéquipiers. Pour mener le jeu et distribuer les ballons, Kevin De Bruyne est le meilleur actuellement à ce poste. Avec City contre Dortmund, de Manchester City a encore ébloui de son talent le monde du football. Avec son but au match aller qui refroidit les allemands.

Les attaquants

Le trio Mahrez-Mbappe-Foden a été le plus en vue lors de ces quarts de finale. Marhez avec ce pénalty marqué au match retour contre Dortmund a mis son équipe sure de bons rails. Phil Foden, le prodige anglais, de part son activité et ses deux buts sur les deux rencontres, a presque qualifié à 70% City. Au match aller face au Bayern, il aura été l'atout offensif principal du PSG avec son doublé.