Burkina Faso: Livre « Réussir ses études et sa vie » - Les conseils de Yéli Monique Kam aux élèves

Présidente du Mouvement pour la Renaissance du Burkina (MRB), Yéli Monique Kam a dédicacé, le jeudi 15 avril 2021 à Ouagadougou son ouvrage intitulé « Réussir ses études et sa vie ».

Candidate à l'élection présidentielle de novembre 2015, sous la bannière du Mouvement pour la Renaissance du Burkina (MRB), Yéli Monique Kam alias la "Yennenga de l'éducation" vient de mettre sur le marché du livre, un nouvel ouvrage. Intitulé "Réussir ses études et sa vie", le document a été officiellement présenté et dédicacé, le jeudi 15 avril 2021 au sein du Groupe scolaire Académie de Ouagadougou. Selon son auteure, "Réussir ses études et sa vie" se veut un guide éducatif destiné à la jeunesse burkinabè et africaine en général. "Il montre la voie de la réussite dans les études et la vie, par un travail organisé, méthodique et continuel", a précisé la "militante de l'éducation", son autre surnom.

A l'entendre, ce livre est la matérialisation de son "noble combat", vieux d'une décennie, pour une éducation compétitive. Les études garantissent-elles la réussite dans la vie? De nos jours, nos élèves, nos jeunes savent-ils étudier leurs leçons? Pour réussir donc, nos élèves, nos jeunes sont appelés à faire des renoncements. L'idée de création d'entreprise commence à l'école et à zéro franc dit-elle sont les principales idées développées dans son ouvrage.

Répondant par l'affirmative à la première question, Mme Kam a souligné que l'école est un droit élémentaire reconnu à tout enfant afin qu'il soit un citoyen modèle de son pays. "Ce modèle consiste à acquérir les 3 S - le Savoir, le Savoir-être et le Savoir-faire en phase avec les besoins de développement social et économique", a expliqué la présidente du MRB.

En ce qui concerne la seconde interrogation, elle a soutenu que son livre indique le travail méthodique à faire pour véritablement réussir. "Réussir ses études et sa vie" conseille, a-t-elle ajouté, aux jeunes le travail méthodique et continuel pour réussir leurs études et leur vie. Dans le premier postulat, elle a affirmé que le renoncement à toute distraction permet d'avoir une bonne attitude de concentration sur la réussite.

Quant à l'idée relative à la création d'entreprise dès les bancs de l'école, elle sous-entend, selon Mme Kam, que l'école doit être un modélisateur social et économique qui confère, dès la base, à l'enfant, l'aptitude de transformer son imagination en richesse. "Structurer et orienter l'intelligence créative est le rôle de l'école. L'entrepreneuriat à l'âge adulte est la concrétisation d'un rêve nourri pendant des années", a-t-elle estimé... "Réussir ses études et sa vie" est vendu à 2500 F CFA chez l'auteure et dans les différentes librairies de la place.