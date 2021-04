Cote d'Ivoire: Popo carnaval de Bonoua 2021 le nouveau êbê s'appelle chris Aka Nogbou

Êbê , le concours qui magnifie la beauté masculine chez le peuple Abouré Ehivet de Bonoua a eu lieu mercredi 14 avril 2021 à la cour du foyer des jeunes . Il a été remporté par Chris Aka Nogbou, opérateur économique qui a obtenu 316 points.

Ils étaient au nombre de 10 candidats à montrer leur beauté au nombreux public présent et au jury. Parmi les prétendants à la couronne du Êbê 2021, il y avait un chauffeur, opérateur économique, artiste-peintre, photographe, électricien-bâtiment, étudiant et un technicien en pétrole. Et la compétition était rude, puisque les 10 candidats étaient beaux les uns que les autres. Le public et le jury avait du mal à faire un choix.

Finalement, après trois passages habillés en culotte et chemise en dentelle, Ablakon (cache-sexe) et en kita ou tenue de noblesse avec des chaînes en or, c'est le porteur du numéro 5 qui a eu les faveurs des 5 jurés et aussi de la grande majorité du public présent. Mais ça n'a pas été facile pour Chris Aka Nogbou de battre largement ses deux dauphins. Parce que c'est trois points et quatre points qui le sépare du 1er dauphin Fabrice Alvin Hoba et du 2ème dauphin Fabrice Ettia.

Le nouveau Êbê de Bonoua est âgé de 35 ans avec 1,76 m pour 90 kg.

Bien avant les proclamations des résultats quelques artistes locaux et une troupe de danse appelé Abodan nouvelle génération ont égayé le public. Toutefois, la sécurité pour la reprise du concours Êbê a été renforcée à l'extérieur et même à l'intérieur de la cour. Sur environ 50 mètres, une barrière de sécurité a été installée pour filtrer les entrées et à l'intérieur également où tous les spectateurs étaient assis sur des bancs.