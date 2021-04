Maroc: Création d' un nouveau groupe d'amitié parlementaire Portugal-Maroc

Un nouveau groupe d'amitié parlementaire Portugal-Maroc a été constitué récemment au Parlement portugais. Ce groupe, dont la liste des membres a été dévoilée par l'Assemblée nationale, est constitué essentiellement de députés des deux principaux partis politiques portugais, le Parti socialiste et le Parti social-démocrate, en plus d'une représentante du CDS-PP (le Parti du Centre démocratique et social).

Ce groupe, qui a déjà tenu sa première réunion, est animé de la ferme volonté de travailler pour le renforcement des relations entre le Maroc et le Portugal, de favoriser la connaissance du Royaume, notamment en matière économique, commerciale et culturelle et d'améliorer la perception des Portugais sur la problématique migratoire qui a occupé la scène médiatique en 2020. Il convient de souligner que deux membres de ce groupe figuraient parmi les signataires de la lettre adressée au Premier ministre portugais Antonio Costa par un groupe de personnalités portugaises appelant leur pays à soutenir la position du Royaume en ce qui concerne la question du Sahara marocain.

Il s'agit du président du groupe d'amitié, Luis Leite Ramos, président de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable à l'Assemblée nationale, et du député et ancien vice-président du Parlement, Jorge Lacão, ancien président du groupe socialiste au Parlement. Outre Luis Leite Ramos et Jorge Lacão, le nouveau groupe d'amitié parlementaire Portugal-Maroc est composé notamment de la vice-présidente du groupe, Maria Da Luz Rosinha (Parti socialiste), présidente du Conseil fondateur de la Fondation CEBI, Alexandra Tavares de Moura (PS), directrice des services à l'école d'infirmières de Lisbonne et Lucia Silva (PS), ancienne présidente du conseil du PS pendant deux mandats.

Le groupe comprend également Antonio Cunha (Parti social-démocrate), membre suppléant à la commission des affaires européennes, la commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports, Paulo Rios de Oliveira (Parti socialdémocrate), membre suppléant de la commission des affaires étrangères et des communautés portugaises et Ana Rita Bess (CDS-PP), députée à l'Assemblée de la république du Portugal depuis 2015.