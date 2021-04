Madagascar: Basketball - Fiba U15 skills challenge - Un ticket pour le Mondial à quérir

Madagascar participe pour la première fois à la compétition africaine à distance dédiée aux moins de 15 ans. Les six meilleures équipes du continent se qualifieront au Mondial.

Première participation. Madagascar sera en lice au FIBA U15 Skills Challenge et au FIBA U15 Women's Skills Challenge, programmés au mois d'octobre. C'est une compétition à distance durant laquelle des équipes présentées par les fédérations nationales membres de la FIBA exhibent leur habileté au basketball.

La Grande île disputera la qualification africaine les 24 et 25 avril. Les six meilleures équipes africaines se qualifieront au Global Skills Challenge, l'équivalence du Mondial, prévu du 7 au 17 octobre. Trente deux pays joueront la phase finale mondiale dont six d'Afrique, huit chacune d'Amérique et d'Asie et dix pour l'Europe.

Dix-sept équipes masculines réparties en trois poules sont engagées à la compétition africaine. Madagascar a été tiré dans le groupe B avec l'Angola, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et la Zambie.

Chez les filles, seize équipes réparties en trois groupes sont en lice. La Grande île évoluera dans le groupe A avec l'Égypte, le Zimbabwe, l'Éthiopie, la Guinée et la Zambie. Les présélectionnés, dix garçons et huit filles, sont en regroupement depuis ce week-end au terrain Firaisankina 67ha.

Équipe technique

Aimé Randria dit Mémé a été désigné superviseur de la sélection féminine tandis que Tojo Hery Rasamoelina s'occupera des garçons. Les entraîneurs sont quant à eux, Angelot Ravelonirina, dit «Big», pour les garçons et Judith Fenoarisoa pour les filles.

«L'entraînement est consacré à des techniques spécifiques dont le dribble, la passe et le tir... C'est surtout un concours de vitesse, on travaille aussi l'adresse pour les passes et les tirs», confie le coach Tojo Rasamoelina. Sept joueur(se)s seront retenus dont cinq dans la feuille de match et deux remplaçants car il est faisable de changer la liste à chaque match.

«Ces présélectionnés sont à ossature Analamanga car les représentants des autres régions sont bloqués chez eux à cause de la fermeture de plusieurs régions », soulignent les encadreurs techniques. Côté réalisation technique, le tournage vidéo se déroulera sur le terrain Firaisankina en collaboration avec Live Sport, une société audiovisuelle habituée en retransmission d'événements sportifs toutes disciplines confondues depuis quelques années.