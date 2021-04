Madagascar: Aléas et catastrophes - Développement d'un système d'actions anticipatives avec la FAO

L'anticipation des risques et l'action précoce permettent de limiter les dégâts causés par les aléas et les catastrophes selon la FAO. Celle-ci guide les pays à investir et développer un système d'actions anticipatives, à travers une formation en ligne.

Madagascar, Malawi, Mozambique et Zimbabwe. Ce sont les quatre pays qui bénéficient du premier déploiement du cours en ligne « Développer un système d'actions anticipatives », organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du 7 avril au 20 mai. Il s'agit de la première formation régionale sur ce sujet, organisée à l'intention des États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) afin qu'ils puissent agir rapidement avant les catastrophes. En effet, l'Afrique australe est fréquemment touchée par une série d'aléas et de catastrophes qui entraînent des niveaux croissants d'insécurité alimentaire aiguë et de malnutrition. Selon ses promoteurs, le cours en ligne guide les pays dans le processus de développement d'un Système d'Actions Anticipatives dans le contexte de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Pour cette première fois, il forme plus de 35 participants issus d'institutions gouvernementales et de diverses agences partenaires.

Madagascar priorisé. « Attendre que le danger se produise et agir après son impact n'est plus une option, et il faut mettre davantage l'accent sur l'anticipation des risques et l'action précoce. Bien qu'il s'agisse d'un concept relativement nouveau, la FAO est à l'avant-garde d'une approche intégrée de l'action anticipative par le biais du renforcement des capacités et de l'établissement de systèmes d'actions anticipatives dans la région, en commençant par les pays hautement prioritaires. L'Afrique australe est la première région à déployer ce programme de formation », a déclaré Patrice Talla, coordinateur sous régional de la FAO pour l'Afrique australe, dans son discours d'ouverture de l'atelier en ligne auquel ont participé les principales parties prenantes. A noter que le cours comprend des éléments d'apprentissage en ligne, des éléments pratiques et utilise diverses modalités d'apprentissage pour encourager le travail d'équipe, la participation en groupe et le partage des connaissances.

Prévenir. Selon les explications de la FAO, les actions anticipatives sont des interventions à court terme qui sont mises en œuvre dans un laps de temps défini entre le déclenchement d'une alerte précoce et le pic d'un danger, dans le but d'atténuer et/ou de prévenir son impact sur les vies et les moyens de subsistance. Un système d'actions anticipatives est un ensemble de dispositions permettant de relier l'alerte précoce à l'action anticipative. « L'action anticipative (AA) peut contribuer à prévenir les pertes en vies humaines, les dommages à grande échelle sur l'agriculture et sur les biens connexes, et à réduire les risques pour les communautés afin qu'elles puissent se relever plus facilement et plus rapidement après une catastrophe. Il est impératif d'investir dans des actions anticipatives, au lieu d'attendre la prochaine crise et d'opter pour des approches réactives », a indiqué l'organisation. A noter que la formation régionale qui se déroule actuellement est organisée dans le cadre du projet « Renforcement de l'alerte et intervention précoce (EWEA) pour l'agriculture et la sécurité alimentaire ».